Mercedes-AMG complementa sua linha no Brasil com duas novidades

A Mercedes-Benz do Brasil lançou na segunda-feira, 17, dois modelos que completam a gama de esportivos da marca, o A 45 e o CLA 45 AMG. Assim, o portfólio da Mercedes-AMG no País passa a contar com 24 modelos à disposição dos clientes. A principal atração da dupla é o novo motor que, apesar de usar nomenclatura já conhecida, é totalmente novo, o 2.0 mais potente do mundo, com 421 cavalos.

De acordo com a fabricante, trata-se de propulsor de 2 litros, 4-cilindros, 16 válvulas, dotado de turbo, injeção direta e indireta de combustível e comando de válvulas variável. Além disso, está montado em nova posição, com turbo e coletor de escapamento voltados para a parte de trás e o coletor de admissão na frente. Segundo a montadora, essa nova disposição permitiu usar dutos melhorados, mais curtos e com menos curvas – tanto na admissão quanto no escapamento –, o que melhorou as respostas do motor.

Ainda de acordo com a Mercedes-Benz, este é o motor mais potente do mundo em sua categoria, e trabalha em conjunto com o câmbio automatizado de oito marchas e dupla embreagem, além da tração integral 4Matic, que pode direcionar até 50% da potência do motor para as rodas traseiras (em condições normais, a tração é só dianteira), melhorando a estabilidade em situações extremas, como em um autódromo. E mais: graças ao sistema AMG Torque Control, a força no eixo traseiro pode ser distribuída para cada roda de acordo com a necessidade, melhorando ainda mais o desempenho dinâmico do veículo.

MOTORES PARA TODOS OS ESTILOS

Questionado se a chegada do novo motor indica a “aposentadoria” de algum outro modelo da linha AMG, Dirlei Dias, gerente sênior de vendas e marketing da Mercedes-Benz do Brasil esclareceu: “A estratégia da empresa contempla os modelos 35, 43 e 53 como entrada da linha AMG e os chamados AMG Performance, com motores 45 (para os carros de menores dimensões) e 63; então, entendemos que existem clientes específicos para cada um desses veículos.”

Os Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ e CLA 45 S 4Matic+ já podem ser encontrados nas concessionárias da marca em todo o País com preços que partem de R$ 434.900 e R$ 458.900, respectivamente. Pintura fosca, pacote aerodinâmico (que inclui um aerofólio diferenciado) e o head up display, que exibe as principais informações projetadas no para-brisa e evita que o motorista tire os olhos da pista, são os únicos opcionais para os dois modelos.