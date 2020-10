Mato Grosso do Sul registra recorde histórico de licenciamentos pagos em 2020

A autarquia tem passado por uma transformação digital e até o momento já são mais de 50 serviços disponíveis no Portal Meu Detran - (Foto: Saul Schramm)

O número de licenciamentos pagos este ano já representa um recorde histórico no Estado. Se em todo o ano de 2019, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) recebeu 830 mil licenciamentos, de janeiro até a primeira quinzena de outubro deste ano, esse número já passou de 834 mil licenciamentos quitados antes mesmo de acabar o ano.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, os condutores optarem por andar com o veículo regular mesmo em meio a pandemia é reflexo da flexibilização e modernização dos serviços do órgão. "Não estamos medindo esforços para transformar o órgão em um Detran Digital, sem burocracia. Com a tecnologia a autarquia tem se tornado mais ágil e ao mesmo tempo, melhorado exponencialmente a qualidade dos serviços que o cliente recebe”, finaliza.

O órgão diagnosticou esse aumento gradativo em setembro, após os números de licenciamentos adimplentes em julho apresentarem aumento de 40% se comparado aos anos anteriores. Os pagamentos que estavam estagnados entre 104 e 118 mil licenciamentos adimplentes passou para 145.556.

