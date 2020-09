Mais de 100 mil veículos com placa final 9 precisam ser licenciados até esta quarta-feira

A autarquia entende o momento que todos estão passando e para que os condutores possam trafegar com segurança oferece a oportunidade de quitar os débitos de veículos - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Digital e moderno, esses são os adjetivos que descrevem o Detran-MS (Departamento Estadual de Mato Grosso do Sul), hoje em dia. Desde o início do ano, a autarquia tem levado os serviços essenciais para as plataformas digitais, a fim de minimizar a procura nos balcões de atendimento e agilizar a demanda, como por exemplo, o licenciamento anual, que é pago e emitido pelo portal de serviços – Meu Detran.

Embora haja modernização nos serviços, o órgão alerta os condutores sobre a importância de manter o documento em dia. Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com uma frota de 1.671.081 veículos, destes, 706.920 estão com o seu licenciamento anual inadimplentes, ou seja, 42,67%.

No mês de setembro, os proprietários devem licenciar os veículos com placa final 9, no total 164.791 veículos possuem esse final de placa e até o momento apenas 45.387 estão com a situação em dia.

“Esses números variam conforme a crise financeira que o cidadão enfrenta”, explica o diretor de Veículos do Detran-MS, Arioldo Centurião Júnior. “A autarquia entende o momento que todos estão passando e para que os condutores possam trafegar com segurança oferece a oportunidade de quitar os débitos de veículos por meio do cartão de crédito em até 12 vezes”, finaliza.

Clique aqui e conheça as empresas credenciadas para pagamento no cartão de crédito.