Maior SUV da Audi, novo Q7 chega ao País com mais tecnologias e capacidade para sete lugares

Novo Audi Q7 - (Foto: Divulgação)

A Audi do Brasil lança oficialmente no País o novo Q7, maior SUV da marca e único modelo com capacidade para sete ocupantes. Em pré-venda desde julho, o mais recém integrante da família Q já está disponível em todas as concessionárias Audi Center no País com o novo design da linha de utilitários esportivos da Audi, introduzido pelo Q8 e caracterizado no exterior pela grade frontal Singleframe octogonal e, no interior, pelas duas telas touchscreen agora incorporadas no console central. O novo Audi Q7 será comercializado em duas versões e, em ambas, traz como item de série o carregamento de celular por indução, novidade que oferece ainda mais conforto para um mundo cada vez mais conectado.

“A Audi já possui uma linha completa de SUVs e o novo Q7 chega para ampliar ainda mais nossa gama de utilitários esportivos. Ao trazer opção de sete lugares, incorporar as tendências de design das novas gerações da família Q e trazer novidades tecnológicas, o novo Audi Q7 se torna um veículo perfeito para famílias que precisam de espaço, mas não abrem mão de conforto, desempenho e versatilidade”, avalia Johannes Roscheck, CEO e Presidente da Audi do Brasil.

Design elegante e interior tecnológico

O Audi Q7 traz os principais elementos de um SUV característico da marca em sua linguagem de design atual, que fez sua primeira aparição no mercado brasileiro no Audi Q8 e é caracterizada no exterior pela grade Singleframe octogonal, com seis linhas verticais em sua estrutura, e no interior por um desenho completamente novo, que incorpora duas telas sensíveis ao toque no console e painel.

Os faróis com tecnologia LED enfatizam a nova linguagem e as entradas de ar laterais têm linhas expressivas que ressaltam a grande distância do solo e capacidades offroad. Na traseira, uma impressionante faixa cromada cria a conexão visual entre as lanternas, que carregam de forma natural a continuação da linha horizontal da carroceria. O Audi Q7 se torna ainda mais marcante com o exterior S line em sua versão de topo.

Com sete assentos, o Audi Q7 combina prestígio com qualidades práticas para o dia-a-dia ao conciliar o novo design com um amplo espaço interno por seu longo entre-eixos. Uma série de compartimentos de armazenamento, um novo espaço no painel de instrumentos e a grande capacidade do porta-malas demonstram a versatilidade do veículo.

Dependendo da posição dos bancos traseiros, o compartimento de bagagem oferece entre 259 e 1925 litros de capacidade com rebatimento da segunda e terceira fileiras de bancos. A tampa da porta traseira elétrica é padrão e pode ser aberta e fechada eletricamente com um movimento dos pés.

A arquitetura do cockpit se harmoniza perfeitamente com as duas grandes telas sensíveis ao toque. O display superior com tela de 10,1 polegadas é usado para controlar os sistemas de entretenimento e navegação. Um “click” de confirmação pode ser sentido e ouvido quando uma função é selecionada pelo toque. A tela inferior possui 8,6 polegadas e permite o gerenciamento do ar-condicionado e outras funções de conforto. Há ainda o Audi virtual cockpit, com tela de alta resolução de 12,3 polegadas que pode ser alternada entre duas visualizações – clássica e de navegação.

O novo Audi Q7 é o maior SUV da marca das quatro argolas com 5.063mm de comprimento, 2.994mm de entre-eixos, 2.212mm de largura e 1.741mm de altura. O peso do veículo é de 2.275kg.

Trem-de-força eficiente e dinâmico

O novo Audi Q7 possui o potente motor 3.0 TFSI, que desenvolve 340 cv de potência e torque de 500 Nm. O SUV faz de 0 a 100km/h em 5,9 segundos e a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 250 km/h. O conjunto é complementado por um sistema de transmissão automática tiptronic de oito velocidades e tração quattro.

O modelo também é altamente eficiente graças à nova tecnologia de assistência elétrica, composta por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia em um sistema elétrico primário de 48 volts. O veículo pode se deslocar em velocidades entre 55 e 160 km/h com o motor desligado e, em seguida, o alternador de correia reinicia o propulsor de forma rápida e confortável. Há ainda o sistema start-stop, que desativa o motor a partir de 22 km/h e tem como principal objetivo a redução na emissão de CO2.

A dinâmica do novo Q7 fica ainda melhor com a escolha adequada dos sete modos de condução no Audi drive select: dynamic, comfort, efficiency, auto, individual, allroad e offroad. Eles adaptam algumas características do veículo e o deixam perfeito para todos os tipos de terreno, desde os urbanos até os fora-de-estrada.

Preços, versões e opcionais

O Q7 está disponível em duas versões. O Q7 3.0 TFSI é oferecido a partir de R$ 414.990,00 na modalidade venda direta e vem de série com uma lista recheada itens, como o carregamento de celular sem fio pelo Audi Phone Box Light, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos e com memória para o motorista, porta-malas com abertura elétrica e sistema de hands-free, acabamento das soleiras e longarina do teto em alumínio, frisos decorativos cromados, faróis de LED e seis airbags – dois frontais, dois laterais para os bancos dianteiros e dois de cortina que se estendem da primeira até a terceira fileira de bancos.

Como opcionais dessa versão estão rodas de alumínio 21”, teto solar panorâmico “Open Sky”, pacote conforto (formado por ar-condicionado de quatro zonas, câmera 360 graus, park assist plus, 2 portas USB para o banco traseiro com função de carregamento e transmissão de dados, bancos dianteiros com encosto de cabeça variável e preparação para entretenimento para o banco de trás) e pacote ACC (composto por controle de cruzeiro adaptativo, assistente de saída de faixa e Traffic Jam Assist).

A versão topo de gama recebe o nome de S line e parte de R$ 459.990,00 também na modalidade venda direta. Ela vem com todos os itens de série da primeira versão, os opcionais mencionados acima e ainda agrega o kit visual S line com soleiras em alumínio e iluminadas. Especificamente nesta versão é possível escolher dois pacotes como opcionais: pacote Black (rodas 21” com detalhes na cor preta, frisos decorativos e capa do espelho retrovisor em preto brilhante, longarina e teto do interior em preto) e o pacote S line com bancos superesportivos, com assentos dianteiros em couro Valcona.

Como opcionais disponíveis para ambas as versões estão: pacote Side Assist (Audi Side Assist, Exit Warning Assist, Assistente de Tráfego Reverso, Audi Pre sense dianteiro e traseiro), pacote S line interior com bancos esportivos, head-up display, suspensão adaptativa a ar, faróis Full LED Matrix, eixo traseiro dinâmico (rodas traseiras giram até cinco graus na direção oposta), pacote de luzes internas com possibilidade de customização em 30 cores, Night Vision Assist e sistema de som Bang&Olufsen.

As cores Branco Geleira, Prata Florete, Preto Orca e Preto Noite são comuns para ambos, mas cada versão possui outras três variações: na primeira é possível escolher também Azul Galáxia, Cinza Samurai e Branco Carrara, enquanto na S Line estão disponíveis Azul Navarra, Cinza Daytona e Vermelho Matador.

A Audi também oferece acessórios que podem ser equipados no Audi Q7, como câmera de gravação de tráfego UTR, capa em carbono para retrovisores laterais, rack de teto original, rack de bike, além de caixa de bagagem de 360 litros. Estes e outros os itens são comercializados pela rede de concessionárias Audi.