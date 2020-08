Licenciamento e demais serviços do Detran podem ser realizados pela internet

Além do licenciamento, por meio do Novo Portal de Serviços – Meu Detran, é possível realizar a comunicação de venda de veículos, renovação de habilitação, entre outros serviços. - ( Foto: Saul Schramm)

Com mais de trinta mil casos confirmados para a Covid-19 em Mato Grosso do Sul, o Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), tem incentivado o uso dos canais digitais a fim de evitar que o cliente se desloque até uma agência, sem necessidade. Embora o órgão tenha modernizado seus serviços, de julho a agosto deste ano, pelo menos 190 mil pessoas procuraram as agências do Estado para a emissão do licenciamento anual.

Para o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, licenciar o veículo sem sair de casa é mais um avanço que o Detran tem proporcionado para os clientes. “Baixar a guia, pagar por um aplicativo bancário e emitir o documento, tudo na palma da sua mão, além de moderno, é a garantia que temos realizado um serviço eficaz e seguro”, finaliza.

O prazo para os proprietários licenciarem os veículos com placas final 7 e 8, encerra em menos de quinze dias. Dos 329.094 veículos que devem licenciar em agosto, apenas, 73.303, estão em dia até o momento.

Além do licenciamento, por meio do Novo Portal de Serviços – Meu Detran, é possível realizar a comunicação de venda de veículos, renovação de habilitação, entre outros serviços. Acesse https://www.meudetran.ms.gov.br/