Leilão on-line em MS já está disponível com lances a partir de R$ 500

Quem pretende iniciar o ano fazendo bons negócios deve ficar de olho no leilão de veículos e sucatas promovido pela Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização do Mato Grosso do Sul (SAD/MS). Estão à venda 143 automóveis e quatro sucatas. O pregão, exclusivamente on-line, já está aberto e se encerra no dia 12 de janeiro.

São 143 lotes de carros e motos com lances iniciais a partir de R$ 500,00 e mais um lote de quatro sucatas (inicial de R$ 1,5 mil). O pregão, exclusivamente online, já está aberto e será realizado pelo portal da leiloeira oficial Regina Aude (www.reginaaudeleiloes.com.br). A sessão de encerramento acontece no dia 12 de janeiro (terça-feira) a partir das 14 horas (horário MS).

Entre as motos, estão à venda unidades das marcas Yamaha e Honda. Entre os carros, os lotes oferecem opções bastante variáveis, incluindo modelos pequenos (Palio, Logan, Fiesta, Corsa, Uno Mille, Ka, etc.), sedans/peruas (Astra, Parati, Siena, etc.), minivans (Meriva) e utilitários (Blazer, S10, Ranger, L200, etc.).

Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer parte do Brasil, mediante cadastro efetivado junto ao portal. A exceção é com relação ao lote 61, composto por sucatas de veículos. De acordo com o artigo 3º da lei Federal 12.977 de 20 de maio de 2014 e artigo 2º, § 3º da resolução do Contran número 611 de 24 de maio de 2016, este conjunto só poderá ser adquirido por empresas devidamente registradas junto ao Detran.

Os interessados podem vistoriar pessoalmente todos os 144 lotes a partir desta terça-feira (5)

Os interessados podem vistoriar pessoalmente todos os 144 lotes a partir desta terça-feira (5) até a véspera do leilão (exceto sábado e domingo) bastando para isso comparecer ao Depósito da Coordenadoria de Gestão Patrimonial/Supat/SAD, localizado na Rua Paracatu s/n, esquina com a Rua Jaboatão, no Bairro Silvia Regina, Campo Grande/MS. A visitação estará aberta em dois períodos: das 8 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas.

Mais detalhes e imagens de cada lote podem ser conferidos pelo link. O edital completo sobre o leilão está disponível aqui.

Mais informações podem ser obtidas junto à equipe da leiloeira pelo fone (67) 98124-8953 ou solicitadas pelo e-mail sac@reginaaudeleiloes.com.br. Detalhes também podem ser levantados junto à Coordenadoria de Gestão Patrimonial da Secretaria através dos fones (67) 3318-1313 e (67) 3318-1399.