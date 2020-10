Operação conjunta aplica mais de 300 testes de embriaguez em apenas um dia na Capital - (Foto: Detran/MS)

Agentes de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em operação conjunta com a Polícia Militar, aplicaram 310 testes de embriaguez em condutores durante operação especial nos Altos da Avenida Afonso Pena. No total, 22 motoristas foram autuados pela mistura álcool e direção. Destes, 20 se recursaram ao teste do etilômetro, um testou positivo e outro chegou a ser preso com índices que ultrapassaram a margem dada como administrativa e foi conduzido à delegacia.

A ação conjunta contou com a participação do BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e BPMChoque (Batalhão da Polícia Militar de Choque)

A operação que durou cerca de sete horas e tinha o objetivo de coibir aglomerações no local, tendo em vista que ainda estamos em período de pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) e a orientação das autoridades em saúde, apesar da flexibilização, continua tendo foco em reduzir o acúmulo de pessoas no mesmo lugar.

“Infelizmente ainda percebemos um número grande de pessoas que se arrisca a ingerir bebida alcoólica e assumir a direção de veículos automotores. Mas precisamos enfatizar que os nossos agentes, em parceria com as demais forças segurança, estão nas ruas para evitar esse tipo de situação e garantir a paz nas vias públicas”, afirmou o chefe do setor de fiscalização, Otílio Ruben Ajala Júnior.