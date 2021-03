Detran-MS realizou mais de seis mil testes de bafômetros em fevereiro

Durante as operações, foram lavrados 569 autos de infração de trânsito e realizados 6.615 testes de alcoolemia - (Foto: Divulgação)

Os agentes de fiscalização de trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) efetivaram mais de seis mil testes de bafômetro nas operações de segurança pública e viária durante o mês fevereiro. As operações foram realizadas em conjunto com os órgãos municipais e estaduais com o intuito de garantir a incolumidade das pessoas, na Capital e no interior.

Conforme o chefe do setor de Fiscalização de Trânsito do Detran-MS, Otílio Ruben Ajala Junior, as ações têm o objetivo principal de coibir a direção por condutores alcoolizados nas vias públicas. “Além disso, as ações também visaram o transporte clandestino de passageiros e crimes correlatos ao trânsito”, finaliza.

Durante as operações, foram lavrados 569 autos de infração de trânsito e realizados 6.615 testes de alcoolemia. No total, 75 condutores tiveram o resultado acima do permitido, dentre os quais, 25 testaram acima de 0,34 mg/l de álcool de ar alveolar por litro de sangue e foram encaminhados à delegacia por flagrante de crime de trânsito.

Quanto à documentação veicular e do condutor, 89 veículos foram flagrados com licenciamento vencido e 86 condutores dirigiam sem possuir CNH.

Aquisição de drone

A equipe de fiscalização do Detran recebeu em doação da Receita Federal do Brasil um drone, modelo phanton 4 Pro V 2.0, que será usado nas fiscalizações a partir da próxima semana. O equipamento deve auxiliar na prevenção e atendimento de acidentes bem como o controle aos crimes de trânsito.

Os drones são equipamentos aéreos com câmeras e devem seguir regras das legislações em vigor no país. O equipamento do Detran possui todos os registros e autorizações emitidas pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).