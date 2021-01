Land Rover apresenta linha 2021 para o Discovery Sport e Evoque ainda mais refinada e tecnológicos

Land Rover apresenta novos Discovey Sport e Range Rover Evoque - (Foto: Reprodução)

A Land Rover anuncia a chegada ao Brasil dos modelos 2021 para os dois SUVs mais vendidos da marca, o Discovery Sport e o Range Rover Evoque. Ambos trazem pacote mais completo de tecnologia, conforto e luxo, além de uma nova motorização diesel para o modelo produzido em Itatiaia, no Rio de Janeiro.

Para o Discovery Sport o destaque fica para a nova motorização diesel D200, gerando 199 cv e 43 kgfm de torque a 1.750 rpm, além de receber nova cor externa Prata Hakuba e novo volante revestido em couro com design esportivo e minimalista.

Na sequência do aniversário de 50 anos da linha Range Rover, o Novo Evoque chega na sua versão 2021 ainda mais refinado, com cinco novas cores exteriores Cinza Nolita, Azul Portofino, Bronze Lantau, sendo que duas delas são pinturas da paleta especial metálica premium, o Cinza Carpathian e Prata Silicon.

No interior, o novo volante revestido em couro, alinhado com a linha Range Rover, conta design moderno e refinado, além dos botões de interação com o painel de instrumentos digital e controle de cruzeiro. Logo atrás da direção, é possível ver as novas aletas de trocas de marcha, agora de alumínio. Para os bancos, foram introduzidas novas opções de revestimentos, entre as opções o couro Windsor e o revestimento premium sustentável KVADRAT® produzido com materiais sintéticos e matéria prima derivado de produtos reciclados.



Range Rover Evoque

A experiência digital na cabine dos dois modelos foi transformada com a introdução do novo sistema de infoentretenimento, o PIVI PRO. A central já está à disposição do usuário logo quando o carro é ativado, graças ao sistema de dados e bateria independentes. Com as atualizações OTA (over the air), a plataforma se mantém atualizada, garantindo que o motorista sempre receba as últimas mudanças em mapas, aplicativos e funcionalidades do veículo, sem a necessidade de visitar uma concessionária autorizada.

Acompanhando o PIVI PRO, os modelos ainda receberam câmeras 360º, além da função Capô Transparente (ClearSight Ground View), sistema de câmeras inteligentes que permitem o motorista visualizar o terreno a sua frente, logo abaixo do capô.

Ainda na central de entretenimento, a cabine recebeu, também, o Sensor de Profundidade (Wade Sensing), sistema que monitora a profundidade da água em que o carro está percorrendo, perfeito para travessia de rios e pequenos alagamentos. O Range Rover Evoque tem capacidade de imersão de 530 mm e o Discovery Sport de 600 mm.

“Para os modelos 2021, conseguimos trazer ainda mais conectividade e tecnologia para os nossos SUVs mais vendidos aqui no Brasil. A união do software e hardware do novo PIVI PRO e das tecnologias embarcadas transformam a experiência digital do consumidor na cabine, além de se manter sempre atualizado automaticamente, ideal para o uso no dia a dia sem qualquer preocupação“, comenta Tiago Yoshitake, Gerente de Produtos para Land Rover do Brasil.

O Discovery Sport, fabricado na planta da Jaguar Land Rover em Itatiaia, terá três versões disponíveis, S, SE e R-Dynamic SE, todas com duas opções de motorização, o novo diesel D200 e o P250 flex. Os preços da versão S na motorização P250 flex partem de R$ 280.950, as versões diesel chegarão as concessionárias a partir de fevereiro de 2021. Todas as versões oferecem opção de 7 lugares, aumentando ainda mais a versatilidade do modelo, com preços a partir de R$ 289.650, também na versão S com motor P250.



Discovery Sport

O Range Rover Evoque será ofertado em versão única no Brasil, R-Dynamic SE, com motor P250 flex de 250 cv e 36 kgfm de torque. O pacote R-Dynamic acrescenta mais esportividade e exclusividade ao modelo. O preço parte de R$ 357.950.

Ambos os modelos trazem uma gama ampla de acessórios como tapetes de proteção para o porta malas, capas para os bancos traseiros para transporte de pets, dock de conexão e carregamento para smartphones, caixa refrigerada, entre outros.