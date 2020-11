Jeep lança série de podcasts "Papo De Jeepeiro"

Papo de Jeepeiro - (Foto: Divulgação)

Contar histórias sobre carros e pessoas, além de proporcionar experiências, faz parte da marca Jeep® desde sempre. Três personagens, três histórias e um ponto em comum: todos apaixonados por off-road e por trilhas. As experiências de cada um podem ser conhecidas no “Papo de Jeepeiro”, a primeira temporada da série de podcasts lançada pela Jeep que já está disponível no Spotify e Deezer da marca e terá 20 minutos de duração cada.

“Sabemos o quanto o consumo de podcasts tem aumentado nos últimos tempos. E por que não criar algo voltado para a nação Jeep? O Papo de Jeepeiro é mais do que uma fonte de informação para os apaixonados pela nossa marca. É uma forma de compartilharmos histórias e dicas de algo que amamos, que é a aventura. Tudo isso em um formato que é condizente com o Espírito Jeep e os nossos pilares, de um jeito natural e divertido”, afirma Malu Antonio, gerente de marketing e comunicação da FCA para a região da América Latina.

Em formato de bate-papo, com um tom leve e descontraído, o jornalista Caio Braz, apresentador do canal GNT, comanda o podcast e em cada capítulo recebe um amante do universo off-road. "É muito interessante escutar a grande comunidade em torno da Jeep e do estilo de vida off-road. Muitas amizades que surgem e narrativas de aventuras de quem encontra refúgio na natureza e curte viajar com uma pitada a mais de adrenalina", diz Caio. "Acho que o podcast é um espaço muito bacana pra gente entender mais sobre o estilo de vida dessa turma que cada vez mais cresce — e da qual eu faço parte também há dois anos", conclui o apresentador.

Vivi Pacheco, Cacá Clauset e Otácílio Neto irão dividir histórias divertidas (e de perrengues) por trilhas em diferentes terrenos. E para quem ficar inspirado e quiser fazer uma trilha, é só baixar o recém- lançado app Jeep Trilhas, que já está disponível para os sistemas Android e iOS. É gratuito e traz 32 roteiros pelo Brasil, além de descontos em hotéis e restaurantes.

A ação, que é uma parceria com a agência Fbiz, traz no primeiro episódio Vivi Pacheco, uma apaixonada pela marca e por aventura, que adora desbravar novos lugares pelo Brasil. Ela contou algumas situações divertidas que passou em suas viagens, dá dica de uma das trilhas que já fez usando o app Jeep Trilhas e conta quais ela ainda quer fazer. Vivi também fala como inspira a filha Raysa a seguir os caminhos do off-road com Jeep.

"Estou me acostumando a consumir podcast. Gosto de ouvir no rádio do carro. De repente, fui convidada para falar de algo que desde pequena eu amo, que é Jeep. E sou ainda mais apaixonada pelo meu Jeep. Sempre que falo sobre isso eu fico feliz. Então, foi um prazer ter participado dessa gravação", relata Vivi Pacheco, produtora de eventos.

Já o segundo episódio conta com a participação do piloto de off-road Cacá Clauset, que é recordista da travessia das Américas, percurso que abrange do extremo norte ao sul do continente, mais precisamente do Alasca (Estados Unidos) ao Ushuaia (Argentina). Ele compartilha suas vivências e experiências, principalmente quando os Jeepeiros não contavam com recursos tecnológicos nas suas aventuras, como GPS e o aplicativo Jeep Trilhas.

“Eu gostei muito de participar dessa nova iniciativa de podcasts da Jeep porque umas das coisas mais legais de viajar é justamente trazer as histórias para a gente contar. É muito gostoso esse compartilhamento de experiências. A Jeep está de parabéns por essa e por tantas outras ações. Realmente é uma marca que está fazendo a diferença. Ainda mais para alguém como eu, que gosta muito de viajar, pé na estrada, achando novos caminhos e novos lugares. Um Jeep é um baita companheiro”, afirma o aventureiro profissional.

No terceiro e último capítulo, Otacílio Neto, que possui 31 anos de experiência no mundo off-road, partilha informações sobre os diferentes tipos de terrenos e obstáculos encontrados nos caminhos dos aventureiros.

O “Papo de Jeepeiro” já está disponível nas plataformas digitais. Confira nestes links o primeiro episódio:

Spotify

Deezer