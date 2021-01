Jeep garante 100% da Tabela Fipe em usados na compra de Renegade e Compass

JEEP RENEGADE MOAB 2021 - (Foto: FCA/Divulgação)

Em 2020, a Jeep, que esse ano celebra 80 anos de história, conquistou a liderança no mercado SUV pelo 5° ano consecutivo. Não é por menos: Compass e Renegade são um sucesso desde os seus lançamentos no País. Para continuar no topo e ao mesmo tempo proporcionar uma facilidade a mais para os apaixonados pela marca adquirirem os modelos, a Jeep já inicia o ano novo anunciando uma grande oferta. Vai pagar o valor de 100% da Tabela Fipe em veículos seminovos na compra do Jeep Compass ou Jeep Renegade 20/21 zero quilômetro.

Com abrangência nacional, a promoção é válida nas concessionárias da Rede Jeep espalhadas pelo País. A ação acontece até o dia 4 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques. Todas as condições detalhadas podem ser encontradas no site: https://ofertas.jeep.com.br/

“Começar o ano com uma campanha Fipe é muito forte. Ainda mais abrangendo todas as versões* de Compass e Renegade. Da última vez que ofertamos 100% da tabela, em setembro, tínhamos a condição apenas para as versões Sport. Agora conseguimos expandir para todas, ampliando ainda mais o leque de possibilidades do cliente que chega na concessionária com a necessidade de usar o seu seminovo na troca”, afirma Everton Kurdejak, diretor de Operações Comerciais da Jeep no Brasil. “Para melhorar, o cliente não terá que esperar já que os modelos 20/21, de forma geral, já estão disponíveis para pronta-entrega nas concessionárias”, complementa.

Campanha de divulgação

Com a assinatura “Líder em SUV: líder em aventura”, a Jeep está divulgando a campanha da promoção. Além de uma ampla divulgação em mídia digital, filmes publicitários de 30” com os SUVs mais desejados do mercado e de 15” exclusivos com cada modelo (um com Renegade e outro com o Compass) estão sendo veiculados com abrangência nacional em canais da TV fechada, como canais da Globosat, Discovery, Disney, Sony etc.