Inscrições para curso de formação de instrutores de trânsito terminam no dia 12

Trânsito de Campo Grande - (Foto: Arquivo)

O Detran Estadual abriu ontem (1º) as inscrições para o primeiro curso do ano de Formação de Instrutor de Trânsito do Detran-MS. Estão sendo ofertadas 17 vagas disponíveis e os interessados tem até 12 de fevereiro para realizar a inscrição.

Serão abordados durante o curso, assuntos sobre Fundamentos da Educação, Língua Portuguesa, Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Noções de Primeiros Socorros e Medicina do Tráfego, Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e Convívio Social no Trânsito, Psicologia Aplicada à Segurança no Trânsito, Noções sobre o Funcionamento do Veículo de 2 e 4 Rodas e Prática de Direção Veicular em Veículos de 02 e 04 rodas.

Para participar é preciso ter idade mínima de 21 anos, ser habilitado há pelo menos dois anos, possuir escolaridade mínima comprovada de ensino médio completo e ter aprovação em avaliação psicológica para fins pedagógicos.

O curso será presencial com carga horária de 205 horas-aula. As aulas acontecerão de 22 fevereiro a 4 de abril, no auditório do Departamento. Já, as aulas práticas de direção veicular acontecerão aos sábados.

O agendamento na Capital deve ser feito pelos telefones (67) 3368-0177 ou (67) 3368-0152, e, no interior do Estado, o candidato deverá entrar em contato com o psicólogo da localidade.