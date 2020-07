Há 45 anos era apresentado ao mundo o BMW Série 3

BMW Série 3 - (Foto: Reprodução/BMW)

Após sete gerações e 45 anos de existência, o BMW Série 3 segue como um sedã esportivo por excelência, além de ser um dos ícones mais bem sucedidos da fabricante bávara. A primeira geração do BMW Série 3 foi apresentada ao mundo em julho de 1975, e permaneceu no mercado até 1983. O design da carroceria deste modelo foi obra de Paul Bracq, que foi chefe de design da BMW entre 1970 e 1974. Ele também criou outros carros, como o protótipo BMW Turbo que resultou no lendário BMW M1.

O design do primeiro BMW Série 3 foi inspirado no BMW Série 5 (1972-1981) e se destacou pela carroceria de duas portas e traseira bastante diferente do padrão adotado na época.

O primeiro BMW Série 3 tinha 4.355 milímetros de comprimento, 1.610 de largura, 1.380 de altura e distância entre-eixos de 2.563 mm. Ficou claro que uma nova classe havia nascido dentro da BMW: o sedã esportivo compacto.

Em seu lançamento o BMW Série 3 era equipado com o eficiente motor de quatro cilindros movido a gasolina. Estes motores permaneceram em linha até 1987. Eles eram baseados no lendário bloco M 10, o mesmo que levou o piloto Nelson Piquet ao título do Campeonato Mundial de Fórmula 1, em 1983.

A primeira geração do BMW Série 3 foi lançada nas seguintes versões: 316 (com 90 cv), 318 (com 98 cv) e 320 (com 109 cv). Todos esses modelos usavam carburadores solex. Se o cliente quisesse mais desempenho, poderia escolher o 320i, que utilizava um novo sistema de injeção responsável por elevar a potência a 125 cv. Na nomenclatura destes modelos, os dois últimos algarismos representavam a capacidade volumétrica do motor. Por exemplo, o 316 usava um motor de 1.6L.

Motores de seis cilindros estão chegando

O BMW Série 3 foi o primeiro veículo deste segmento a incorporar um motor de seis cilindros em linha. Durante o Salão de Frankfurt de 1977, os entusiastas da marca puderam conhecer os novos modelos 320/6 e 323i. Esta data marcou uma longa tradição na BMW: a de sedãs esportivos de alto desempenho com blocos de seis cilindros.

O BMW 323i tinha um motor movido a injeção de 2.3L, oferecendo uma potência de 143 cv. Por outro lado, o 320/6 utilizou o bloco de seis cilindros com 2.0L de deslocamento e alimentação de combustível.

Em 1978, novos recursos apareceram na gama de motores. O 316 passou a usar o bloco de 1,8 litros de 90 cv, e o 318i lançou um sistema de injeção para que sua potência fosse aumentada para 105 cv. Finalmente, em 1981, o BMW 315 foi introduzido. Era uma versão interessante de acesso à gama que usava um motor 1.6L com 75 cv.

Após seis anos de produção, em maio de 1981, saiu da linha de produção a milionésima unidade do BMW Série 3, tornando a linhagem então a mais vendida da história da fabricante alemã.

Série 3 no Brasil

Em outubro de 2014 a produção nacional do BMW Group teve início na planta em Araquari (SC), com a fabricação do BMW Série 3 na versão ActiveFlex. Desde então a produção nacional da icônica família Série 3 foi expandida e, atualmente, são fabricadas em solo nacional as versões 320i GP, 320i Sport GP, 320i M Sport e 330i M Sport.

Além disso, também são comercializadas no país as versões 320i Sport, 330e M Sport (híbrido Plug-In) e M340i xDrive. Referência em dirigibilidade, tecnologia e conectividade, o Série 3 foi eleito o Carro Premium de 2020 na última edição do Prêmio Carro do Ano