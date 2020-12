Frota de carros conectados Chevrolet cresce 80% no último ano

O primeiro carro verdadeiramente conectado é o Chevrolet Cruze - (Foto: Divulgação)

Há exatos cinco anos chegava ao mercado brasileiro o primeiro carro verdadeiramente conectado: o Chevrolet Cruze. Por ter um chip para a transmissão de dados, o veículo é capaz de informar uma central que se envolveu em um acidente grave para que providenciem resgate emergencial e permite ao motorista comandar remotamente funções do veículo por meio de um aplicativo, entre vários outros serviços. Atualmente quase toda linha oferece o sistema, chamado de OnStar, que soma 215 mil carros conectados ativos no país - 80% mais do que no mesmo período do ano passado, representando o maior crescimento em volume.

Em toda América do Sul, a frota de carros conectados Chevrolet se aproxima de 350 mil unidades, colocando a marca na liderança absoluta deste território, que vem se mostrando cada vez mais relevante para o dia a dia do consumidor.

Outro número que impressiona é o do consumo de dados do Wi-Fi nativo, considerado a mais recente tecnologia em conectividade veicular. Está disponível para novos modelos de Onix, Tracker, S10, Trailblazer, Camaro e do próprio Cruze. A utilização mensal da internet do carro cresceu 30 vezes em 2020 apenas no Brasil. Pelo carro ter uma antena amplificada e mais potente, o sinal do Wi-Fi nativo é bem mais estável que o do celular, o que permite melhor desempenho de aplicativos de navegação, mídias sociais e filmes via streming.

"As pessoas estão cada vez mais conectadas e isso exige uma maior quantidade de bites. O consumidor também está buscando a máxima qualidade de internet possível, inclusive no automóvel, onde a velocidade e o deslocamento afetam a estabilidade do sinal do celular", explica Rosana Herbst, diretora de serviços conectados da GM América do Sul.

Para a executiva, a aceleração digital provocada pela pandemia é um dos principais catalisadores para o crescimento do número de carros conectados e seus serviços, que representam uma receita complementar para o fabricante e são vistos como um diferencial importante para o cliente. Atualmente a taxa média de adesão pelo OnStar é de 88%. Sendo que no pacote mais completo, o usuário conta com os seguintes serviços:



- Botão central de assistência OnStar - contato direto com o Centro de Atendimento OnStar;



- Botão de emergência OnStar - realiza chamadas de emergência;



- Assistência a recuperação veicular com monitoramento ativo através dos sensores do veículo, para casos de possível furto. O cliente é notificado através do canal escolhido por ele que uma possível situação de roubo está ocorrendo no seu veículo;



- Resposta automática de acidentes para o Centro de Atendimento OnStar, quando detectada através de sensores do veículo (ex; airbag e pré-tensionadores do cinto no caso de desaceleração compatível), com ligação direta para o veículo oferecendo suporte e, em caso de necessidade, acionamento de órgão públicos de emergência. Esta funcionalidade depende da existência de sinal de rede telefônica celular na localidade;



- Road Assistance - caso o usuário tenha uma pane seca ou qualquer problema com seu veículo, o OnStar providencia assistência;



- Diagnostico sob demanda - funcionalidade que permite detectar e alertar sobre possíveis condições irregulares nos principais sistemas do veículo, como motor, transmissão, airbag, freios ABS, controle de emissões e sistema de controle de tração;



- Envio do ponto de interesse/endereço solicitado pelo usuário para o Chevrolet MyLink com exibição do mapa no navegador integrado e orientação por voz;



- Pontos de interesse - localização de postos de gasolina, concessionárias Chevrolet, lojas, entre outros. A solicitação do ponto de interesse pode ser feita através do Call Center ou do próprio MyLink;



- Tráfego em tempo real e atualizações de pontos de interesse dentro do sistema de navegação do seu veículo;



- Apps integrados no Chevrolet MyLink como Wheather Channel, Glympse e myChevrolet App



Com myChevrolet App é possível comandar o carro a distância, fazer diagnósticos remotos, consultas técnicas e agendar serviços na rede autorizada. Conheça as principais interações que podem ser feitas na versão mais recente do aplicativo:



- Localização do veículo podendo compartilhar a localização com outras pessoas;



- Luzes e buzina - acionamento remoto com disparos de buzina e acendimento dos faróis;



- Condução inteligente - ferramenta que utiliza os dados de condução do cliente para reduzir desgaste, aumentar a eficiência de combustível e por último, melhorar a experiência do cliente ao dirigir;



- Diagnóstico com status do veículo traz informações ao cliente como autonomia, pressão de pneus, ciclo de vida do óleo, consumo de combustível e odômetro;



- Liga e desliga o motor do carro remotamente para pré-climatização da cabine;



- Travamento e destravamento remoto das portas.



A oferta do sistema OnStar vem crescendo ano a ano na linha Chevrolet e a tecnologia já está disponível para 11 modelos: Onix, Onix Plus, Tracker, Spin, Cruze, Cruze Sport6, Equinox, S10, Trailblazer, Camaro e Camaro conversível.



Conectividade nível 4



A Chevrolet lidera a corrida da conectividade no mercado brasileiro, não apenas pela sua extensa frota de veículos, mas também por popularizar sistemas como o MyLink, lançado em 2013, também com o Cruze.

Pode-se dizer que o simples pareamento do celular com a função viva voz do automóvel foi o primeiro passo da conectividade, a capacidade de projetar aplicativos dos smartphones, como o Whatsapp e o Waze na tela do veículo, o segundo. O terceiro nível é a possibilidade de comandar funções do veículo por meio do smartphone através da telemática, como o OnStar. Enquanto o carro com Wi-Fi inaugurou o quarto nível de conectividade veicular no país com inovações como a possibilidade de atualização remota de sistemas eletrônicos do veículo.

Recentemente a Chevrolet apresentou o primeiro carro com conceito sem fio do mercado, o Onix e o Onix Plus. O conceito de carro sem fio deve-se ao multimídia MyLink contar agora com projeção sem cabo e ao fato de o carregamento do celular poder ser feito por indução. A tecnologia está disponível para as configurações mais sofisticadas dos respectivos modelos. A linha 2021 da S10 e do Trailblazer também oferecem projeção sem fio compatível com os sistemas Android Auto e Apple Car Play.