Fiems e Detran Estadual firmam parceria para realização de exames teóricos e leilões

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o diretor-presidente do Detran/MS, Rudel Trindade - (Foto: Divulgação)

Em reunião realizada ontem (9), o presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o diretor-presidente do Detran/MS, Rudel Trindade, alinharam um convênio para realização de exames teóricos de habilitação e também leilões de carros.

Segundo Sérgio Longen, a parceria entre a iniciativa privada e o Detran/MS é uma forma de contribuir com a sociedade. “O presidente Rudel trouxe aqui questões que podem avançar, trazendo para a iniciativa privada um convênio para realização de exames do Detran e também análise de leilões pelo Senai. A ideia é fazer uma grande limpeza, um grande leilão de todos esses veículos que estão ocupando espaços hoje e que poderiam ser ocupados de outras formas. Foi tudo muito bem alinhado essa parceria entre a equipe do Detran e a Fiems para essa direção”, afirmou.

Rudel Trindade reforçou que uma questão crítica do Detran/MS são os pátios lotados de carros que precisam ser leiloados e a Fiems, que conta com um sistema eficiente, poderia ajudar a dar mais agilidade a esse processo. “Hoje o Detran tem nos seus pátios no Estado 30 mil veículos depositados, isso gera um transtorno em termo de saúde e perda de recurso muito grande. O presidente Sérgio Longen explicou que a Fiems tem um bom sistema de leilões de bens inservíveis do Sistema Indústria muito eficiente e que coloca à nossa disposição”, explicou.

Além disso, ele destacou a oportunidade de utilizar a estrutura do Senai na área de educação por meio de uma parceria para que a instituição passe a aplicar as provas teóricas para os candidatos a habilitação. “Isso abre um leque de oportunidades em outros locais, facilita para o nosso aluno a realização das provas e melhora também o atendimento, porque temos muita demanda. Saio da reunião muito satisfeito, porque a Fiems sempre uma agilidade e capacidade ajudar outros órgãos e é sempre muito proativa”, completou.