Fiat inicia vendas do Novo 500 elétrico na Itália

Novo Fiat 500 - (Foto: Divulgação)

Para realmente entender a alma de um carro, é necessário dirigi-lo. E para apresentar todas as sensações de como é estar a bordo do Novo Fiat 500, Olivier François, presidente global do Brand Fiat, protagoniza um vídeo do primeiro test drive do ícone italiano em sua versão “la Prima”, que começou a ser vendida na Itália. O filme apresenta em detalhes como é estar dentro do carro urbano da FCA com zero emissões de CO2, num tour por locais simbólicos de Turim que fizeram a história da marca.

“Normalmente, colocamos um carro novo na estrada pela primeira vez com as câmeras desligadas. Mas, para o Novo 500, decidi levá-lo comigo! É um momento muito especial mesmo, um pouco mágico. Uma 'visão' se tornando realidade de todo o trabalho em equipe que desenvolvemos. Para falar a verdade, também é um momento muito desafiador”, disse Olivier François.

Mirafiori: o início de tudo

A emocionante viagem começa na fábrica de Mirafiori, onde os carros da Fiat são fabricados há 81 anos. Inaugurada em 1939, a planta de Turim marcou o início da produção moderna da Fiat e ainda é uma das fábricas automotivas europeias mais antigas em atividade. Um novo capítulo começa agora com a produção da terceira geração do Fiat 500.

Cerca de 1.200 pessoas vão trabalhar exclusivamente na fabricação do modelo. A capacidade de produção será de 80 mil unidades por ano, que poderá aumentar conforme a demanda. No total – entre custos de design, desenvolvimento e engenharia e a construção da linha de produção – o investimento representa um valor de mais de 700 milhões de euros.

O destino seguinte do test drive a bordo do Novo 500 foi em Lingotto, a antiga fábrica da Fiat com uma pista no teto, local dos testes de qualidade do hatch antes do embarque dos carros. Convertido em museu, o espaço abriga a Pinacoteca Agnelli. No quarto andar encontra-se a “Casa Virtual 500”, uma exposição online que mostra ao público como estará a Casa 500 na primavera de 2021.

A viagem

A viagem de Olivier François a bordo do 500 elétrico continua ao longo das avenidas da cidade e termina no Monte dei Cappuccini, perto do centro da cidade, na margem direita do rio Pó, com suas vistas deslumbrantes do local e dos Alpes. Um lugar incrível para admirar o céu azul. “Desde o fim do isolamento social na Europa, todos aprendemos a valorizar ainda mais a vida ao ar livre e a preciosidade do ambiente ao nosso redor”, continuou o executivo. “Preservar o meio ambiente também depende de nós”.

O Fiat 500

O 500 elétrico é bonito, inovador e tecnológico, que vai ao encontro das necessidades dos clientes que desejam conduzir o automóvel do futuro, com todo o bom gosto e elegância italianos. O Novo 500 apresenta um sofisticado teto solar panorâmico de vidro: uma verdadeira "janela para o céu", para iluminar o interior do automóvel, melhorando o conforto durante a condução e o bem-estar a bordo.

Além do teto solar panorâmico, a traseira do Novo 500 “la Prima” se destaca por sua porta traseira, agora mais pronunciada, para melhorar a eficiência aerodinâmica. O modelo está disponível em três pinturas exclusivas, inspiradas nos elementos fundamentais da natureza: Ocean Green (perolado), que lembra o mar; Cinza Mineral (metálico), para a Terra; e Celestial Blue (três camadas), para o céu. Tudo decorado com faróis Full LED, rodas de 17 polegadas, inserções cromadas nas janelas e painéis laterais, além de forro em couro ecológico, que também envolve o painel e os bancos.

O 500 elétrico é equipado com o inovador Sistemas de Assistência Avançado ao Motorista (ADAS) e inclui controle de cruzeiro adaptativo (iACC, Intelligent Adaptive Cruise Control), para frear ou acelerar em resposta a qualquer obstáculo que encontre; Centralização da faixa, para manter o veículo no centro da faixa, desde que as marcações sejam detectadas corretamente; Intelligent Speed Assist, que lê os limites de velocidade detectáveis e recomenda aplicá-los; Urban Blind Spot, usando sensores ultrassônicos para monitorar pontos cegos e alertar o motorista com uma luz de aviso triangular caso outro veículo se aproxime; Attention Assist, que emite avisos no visor, recomendando que o condutor pare e faça uma pausa quando estiver cansado; e sensores 360°, proporcionando uma visão de drone para auxiliar o motorista ao estacionar o carro ou realizar manobras complexas.

O Novo 500 “la Prima” é o primeiro carro em seu segmento a apresentar direção autônoma de nível 2 e dispõe do novo sistema de infoentretenimento UConnect 5: Display TFT de 7”, tela sensível ao toque de 10,25”, rádio DAB, Apple CarPlay e Android Auto com espelhamento sem fio, e Uconnect Box pré-instalado como padrão para fornecer um conjunto de serviços Uconnect inovadores.

Carregamento

Mas é a autonomia e o tempo de carregamento reduzido que fazem a diferença: as baterias de íon-lítio com capacidade de 42 kWh garantem até 320 km no ciclo combinado WLTP e até 458 km no ciclo urbano. Para otimizar o tempo de recarga, o Novo 500 “la Prima” inclui sistema de carga rápida em corrente contínua de até 85 kW, para recarregar a bateria muito rapidamente. Dessa maneira, são necessários apenas 5 minutos – o mesmo que beber um café – para gerar uma reserva de energia suficiente para viajar 50 quilômetros dentro da cidade, mais do que o necessário para o uso diário médio. E a carga rápida também pode reabastecer a bateria em 80% em apenas 35 minutos.

Portanto, o 500 elétrico se consagra como uma verdadeira concentração de estilo e tecnologia, feito para os fãs de beleza, criatividade e inovação. Assim como nas gerações anteriores, as estatísticas comprovam que o novo modelo totalmente elétrico é mais uma estrela internacional.

Sucesso na Itália

Na Itália, em julho e agosto, o Novo 500 “la Prima” cabrio – cuja versão numerada se esgotou imediatamente na fase de reserva – estrelou o “Tour AntePrima”, uma série de eventos em concessionárias Fiat com uma apresentação para clientes que já haviam feito uma pré-reserva.

Mais de 40 concessionários em toda a Itália estiveram envolvidos na iniciativa para chegar do Novo 500 e mergulhar em todos os seus detalhes. Cada dia terminava com um evento noturno apenas para convidados. Inúmeros fãs e interessados fizeram do tour da concessionária um sucesso, tanto que a iniciativa foi estendida ao mercado alemão e francês no dia 17 de agosto, com a inauguração de três “Casa 500” na França.