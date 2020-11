Fiat Cronos 2021 ganha novos itens de série; veja preços

A Fiat oferece a partir de novembro, em sua rede de concessionárias pelo Brasil, a linha 2021 do sedã Cronos. - (Foto: Divulgação)

A Fiat acaba de anunciar no Brasil a chegada ao mercado do Cronos 2021 com uma série de novidades. Produzido em Córdoba, na Argentina, o sedã incorpora as mudanças já implementadas no Argo e passa a sair de fábrica com o novo logotipo da marca estampado na grade dianteira. O emblema está presente ainda no cubo das rodas, volante, telas de inicialização do painel de instrumentos e central multimídia.

Na gama como um todo, o destaque fica por conta da adoção de novos equipamentos de série e do fim oficial do câmbio automatizado GSR. A partir de agora, são oferecidas apenas a transmissão manual de 5 marchas e a caixa automática de 6 velocidades. Sob o capô, os motores seguem os mesmos: 1.3 de até 109 cv e 1.8 de até 139 cv (potência máxima com etanol).

Outra novidade está no pacote S-Design, oferecido como opcional por R$ 4.390 para a versão Drive 1.3. Reúne diferenciais no design e na lista de equipamentos, agora com novidades como controles eletrônicos de tração e estabilidade, Hill Holder e chave presencial, além dos já conhecidos rodas aro 15, do ar-condicionado automático digital, vidros elétricos traseiros, aerofólio, spoiler, faróis de neblina e detalhes escurecidos.

Veja abaixo lista de equipamentos e preços de cada versão:

Cronos 1.3 MT (R$ 63.390): oferece de série como ar-condicionado, direção elétrica, chave com telecomando, rádio com conexão Bluetooth e USB dianteiro. Além disso, tem monitoramento de pressão dos pneus, vidro dianteiro e travas elétricas, alarme perimétrico, comandos de som no volante e lanternas em LED, entre outros.

Cronos Drive 1.3 MT (R$ 66.990): ganha como novidade vidros elétricos traseiros e soma, além dos itens do modelo anterior, central multimídia Uconnect (compatível com os sistemas Apple Carplay e Android Auto, com áudio streaming, entradas USB e auxiliar e conexão Bluetooth), segunda porta USB (voltada para os passageiros traseiros), sensor de estacionamento traseiro e assinatura em LED nos faróis.

Cronos Drive 1.8 AT6 (R$ 75.290): também ganhou vidro elétrico traseiro. Oferece ainda controles eletrônicos de tração e estabilidade, Hill Holder, farol com assinatura em LED, display TFT de 3,5 polegadas e alta resolução no painel de instrumentos.

Cronos Precision 1.8 AT6 (R$ 81.290): nesta nova gama, recebeu ar-condicionado automático digital e sistema Keyless Entry n’Go como novos itens de série. Oferece ainda rodas de liga-leve de 16 polegadas, volante em couro com aletas para troca de marchas, controle automático de velocidade, frisos, retrovisores com ajuste elétrico, faróis de neblina, friso lateral e maçanetas cromadas, encosto de braço para motorista e regulagem do volante em profundidade.

Cronos HGT 1.8 AT6 (R$ 84.190): ganhou câmera de ré e sistema Keyless Entry n’Go. Já oferecia de série painel de instrumentos com tela digital colorida de 7’’ em TFT, ar-condicionado automático digital, roda liga leve de 17 polegadas, retrovisores e spoiller em preto brilhante. Internamente conta com revestimento em tecido exclusivo, teto e detalhes internos em preto, além de tapetes e logos Fiat escurecidos no volante e na chave.