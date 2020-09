Em um mês, mais de 5 mil aulas para primeira habilitação foram realizadas de forma online em MS

A realização de aulas teóricas na modalidade remota pelos Centros de Formação de Condutores foi autorizada pelo Contran - ( Foto: Divulgação/ DETRAN MS)

Desde agosto passado, o Detran-MS (Departamento de Mato Grosso do Sul) oferece aos alunos a possibilidade de realizarem as aulas teóricas para o processo de primeira habilitação pela internet, por meio do ensino remoto. No total, 46 CFC’s (Centro de Formação de Condutores) já fecharam contrato com uma das seis empresas credenciadas junto a autarquia para a execução do serviço. Desde então, mais de 5.766 aulas já foram realizadas e quase 700 alunos atendidos.

Como forma de segurança, a efetiva participação do aluno nas salas online é feita por meio de um sistema de leitura biométrica facial. A verificação é feita no início e no fim da aula, mas também pode ser feita aleatoriamente durante o período.

“As plataformas contam com uma excelente tecnologia, os alunos estão se adaptando bem à nova realidade. Pela praticidade, acredito que a tendência seja aumentar cada vez mais a demanda de aulas teóricas pela internet, mesmo depois da pandemia”, comenta proprietário do CFC Alfa, Henrique José Fernandes, que há mais de um mês, disponibiliza as aulas no novo formato.

A realização de aulas teóricas na modalidade remota pelos Centros de Formação de Condutores foi autorizada pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) enquanto durar a pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19). A resolução foi publicada no dia 1º de julho e, de acordo com o documento, os Centros de Formação ficam autorizados a oferecer o serviço remoto desde que o candidato manifeste o interesse.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o curso à distância é um avanço tecnológico que já se mostrava importante antes da pandemia e que tem como objetivo principal beneficiar os alunos, principalmente neste período crítico em que o país se encontra. “O ensino remoto é mais uma das nossas conquistas. Aumenta o interesse dos nossos clientes e favorece a atividade das autoescolas. Acho que estamos no caminho certo”, enfatizou.

O conteúdo programático, a carga horária e a duração das aulas obedecem os mesmos critérios estabelecidos para as aulas presenciais. Durante o curso os alunos aprendem sobre legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros entre outras disciplinas.

Confira os CFC´s que já estão oferecendo aulas remotas no Estado:

Alfa Unidade II

Aliança

Ativa- Aquidauana

Centros Teóricos de Naviraí

Cinco Estrelas

Estrela - Três Lagoas

Excelência – Campo Grande

Fórmula I – Corumbá

Fronteira – Aral Moreira

Grand Prix – Unidade I

Megatom

Modelo – Paranaíba

Nova Aliança – Campo Grande

Prata

Skina – Três Lagoas

Versalles – Deodápoles

Willians – Campo Grande