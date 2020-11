Detran-MS registra maior número de licenciamentos pagos dos últimos nove anos - (Foto: Detran/MS)

Em processo de desburocratização dos serviços, desde março deste ano o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), tem investido na modernização digital. Resultado deste avanço é a emissão do licenciamento anual, que mesmo durante a pandemia, contabilizou 890.701 licenciamentos quitados de janeiro a outubro deste ano – maior número já registrado desde 2011.

Em julho, o Detran implantou a funcionalidade para que o cliente imprima o documento do veículo sem sair de casa e, desde então, o número de licenciamentos quitados tem sido expressivo. No mesmo período do ano passado, como comparativo, foram emitidos 830.760 mil documentos, demonstrando crescimento de 7%.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, se tratando de um ano totalmente atípico, bater um recorde na regularização dos documentos dos últimos nove anos é motivo de muita comemoração.

“Esse resultado mostra de que estamos no caminho certo e que a desburocratização e digitalização dos serviços tem agregado e melhorado exponencialmente a qualidade dos serviços que o cliente recebe”, finaliza.

Confira o avanço do licenciamento anual nos últimos anos:

2011 - 474.977

2012 - 684.331

2013 - 724.105

2014 - 777.326

2015 - 691.534

2016 - 770.564

2017 - 826.906

2018 - 836.916

2019 - 830.760

2020 - 890.701

Com a modernização dos serviços digitais, existem mais de 50 serviços disponíveis no Portal Meu Detran e no aplicativo Detran Mobile.