Em 23 dias de fiscalização, PRF e Detran/MS tem mais de 21 autuações

Fiscalizações Detran/MS - (Foto: Governo do Estado de MS)

Em operações com parcerias das Polícias Militar e Rodoviária Federal, Detran/MS e Guarda Civil Metropolitana, a Agepan fez mais de 280 abordagens e 21 autuações em um período de 23 dias, entre 28 de setembro e 20 de outubro. Agência emitiu sete autos de infração, com uma retenção, em 75 abordagens.

As operações volantes aconteceram nos perímetros urbanos de Sidrolândia, e de Campo Grande, em Fátima do Sul, Caarapó, no posto da PRF de Três Lagoas e perímetro urbano de Brasilândia.

O Detran e Guarda Civil Metropolitana, no perímetro urbano de Campo Grande, abordaram 12 veículos, um automóvel particular foi autuado por transportar passageiros mediante cobrança individual desde Sidrolândia.

De acordo com a Agepan, 5 a 9 de outubro, equipes da Catransp deram seguimento ao combate ao transporte clandestino e apuração de denúncias do transporte de passageiros por veículos de aplicativos e carona amiga. Foram realizadas 100 abordagens, e emitidos quatro autos de infração por descumprimento ao regulamento.

Na MS-080, 21 veículos foram abordados e um micro-ônibus de operador autônomo foi autuado por não emitir o Bilhete de Passagem Eletrônico (BP-e), que é obrigatório.

No posto da PRF de Dourados ocorreu uma autuação a micro-ônibus de fretamento contínuo, não autorizado. Dois micro-ônibus foram autuados em Fátima do Sul, por levar passageiros, de forma remunerada, sem estarem autorizados.

Já na BR-060, dois autos de infração foram emitidos: a um táxi, que transportava três passageiros de Sidrolândia para Campo Grande cobrando individualmente, e a um ônibus da Expresso Queiroz, que não emitiu os devidos bilhetes. Um total de 14 veículos foram fiscalizados e um autuado.

As informações são do Portal Agepan