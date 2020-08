DTR/Catransp autuou 10 veículos e apreendeu 1 em operações em julho

Fiscalizações da Agepan no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no mês de julho resultaram em 10 autuações e uma apreensão - (Foto: Divulgação/Jusbrasil)

Fiscalizações da Agepan no transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no mês de julho resultaram em 10 autuações e uma apreensão. As operações visaram coibir o transporte não autorizado e reforçar o controle das medidas sanitárias para contenção da pandemia da Covid-19.

No início do mês foram realizadas ações de fiscalização no perímetro urbano de Corumbá e Ladário, com a participação da Polícia Militar e das agências municipais de transporte e trânsito, para verificar denúncias do transporte de passageiros realizado, por veículos particulares de aplicativos, entre as duas cidades e de Corumbá a Campo Grande. Ao menos 45 veículos foram abordados e cinco autuações efetuadas.

Rodovias e cooperativas

No distrito de Indubrasil, na Capital, e em postos da Polícia Rodoviária Federal nos municípios vizinhos de Jaraguari, Terenos e Sidrolândia, as fiscalizações volantes deram foco ao enfrentamento do transporte clandestino.

Nos veículos das concessionárias e nas sedes das cooperativas dos operadores autônomos do sistema, foi conferido se estavam ocorrendo a aferição de temperatura de cada passageiro no embarque e desembarque, o preenchimento de formulário fornecido pela Vigilância Sanitária, e a disponibilização de termômetro em cada veículo.

Reforço

As últimas ações fiscalizatórias do mês reforçaram o combate ao transporte clandestino de passageiros no entorno da Capital, saídas para Três Lagoas e Sidrolândia, além de Dourados e municípios próximos. Novas operações de checagem da aplicação das medidas sanitárias no transporte regular também foram feitas.

Nessa etapa, as fiscalizações verificaram 87 veículos. Dois autos de infração foram emitidos e um veículo foi apreendido.