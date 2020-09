Diretores visitam agências do interior e alinham procedimentos de serviços do Detran-MS

As diretorias do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) têm realizado visitas às agências do interior do Estado, com objetivo de alinhar os procedimentos e pontuar melhorias de serviços realizados no local - (Foto: SECOM GOV MS)

As diretorias do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) têm realizado visitas às agências do interior do Estado, com objetivo de alinhar os procedimentos e pontuar melhorias de serviços realizados no local. Atualmente, o Detran conta com onze regionais: Campo Grande, Dourados, Corumbá, Coxim, Ponta Porã, Três Lagoas, Paranaíba, Nova Andradina, Jardim, Naviraí e Aquidauana. Cada regional é responsável por agências dos municípios vizinhos.

A iniciativa atende ao pedido do diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade, que solicitou atenção às agências do interior. Nessa semana, a diretora de Habilitação do órgão, Loretta Figueiredo, esteve na agência de Corumbá e Aquidauana para alinhar procedimentos referentes a emissão da habilitação e outros protocolos. “Tem sido extremamente importante acompanhar de perto a realidade das agências, assim como o feedback dos gerentes. Nosso objetivo principal é que os clientes estejam satisfeitos com o serviço e esse alinhamento é totalmente necessário para que isso aconteça”, finaliza.

O diretor de Veículos, Arioldo Centurião Júnior, também visitou agências nas últimas semanas e esclareceu sobre normativas e informações sobre novas placas e emissão de licenciamento pelo portal de serviço. “Acredito que ao finalizarmos as visitas, o maior beneficiário será o cliente, que terá um serviço cada vez mais seguro e completo”, finaliza.

Além das visitas técnicas nas agências, os diretores aproveitam a ida ao município para divulgar os novos serviços digitais do Detran na imprensa local, informando a população sobre as várias facilidades oferecidas, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus.

Exemplo disso é seo Antônio Henrique, 75 anos, que com a ajuda do filho, utilizou o portal Meu Detran para agilizar seu atendimento. Habilitado há cinquenta anos, seo Antônio foi à agência de Aquidauana apenas para capturar a imagem da renovação do seu documento. “Toda vez que vence minha habilitação eu venho ao Detran, mas dessa vez, foi muito mais rápido que os anos anteriores. Meu filho me ajudou a fazer o procedimento pela internet e agora é só esperar chegar em casa”, conclui.

O Portal Meu Detran conta com mais de cinquenta serviços online, como renovação de habilitação, segunda via de habilitação, licenciamento anual, comunicação de venda, entre outros. Acesse www.meudetran.ms.gov.br.