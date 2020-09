Detran realiza segunda live nesta terça e debate sobre segurança da motocicleta

Ao final, o convidado do dia responde os questionamentos enviados pelos internautas. - (Foto: Divulgação/ Secom MS)

"É seguro andar de moto?” será o tema debatido na live do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), nesta terça-feira (15). Por conta da pandemia, as atividades presenciais da Semana Nacional de Trânsito foram suspensas e a autarquia, que está se tornando cada vez mais digital, se adaptou à realidade e está debatendo vários assuntos importantes durante o mês de setembro. Somente na primeira live, mais de 15 mil pessoas foram alcançadas e o intuito é que a cada encontro os condutores sejam conscientizados sobre a importância da vida no trânsito.

O convidado desta semana é o gerente comercial do grupo Caiobá Motocicletas e Instrutor de Pilotagem, Uriá de Mello Soares, que falará sobre os riscos de acidentes, letalidade relacionados a motocicleta, comportamento seguro de motoristas e motociclistas, entre outros assuntos. Com duração de 30 a 40 minutos, a live é conduzida pela diretora de Educação do órgão, Elijane Coelho, que apresenta no formato entrevista ping-pong. Ao final, o convidado do dia responde os questionamentos enviados pelos internautas.

“Embora estejamos vivendo um momento atípico com essa pandemia do novo coronavírus, sempre é tempo de discutirmos alternativas e maneiras de fazer com que os condutores estejam atentos àquilo que pode causar riscos no trânsito. Tivemos muitos feedbacks importantes na última live e acredito que o objetivo está sendo alcançado”, comenta Elijane.

A live é transmitida pelo facebook do Detran-MS, todas as terças-feiras de setembro, às 11h30.

Para assistir a última live, clique aqui.