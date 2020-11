Detran promove curso para formar instrutores de trânsito

Terá início nesta segunda-feira, na sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), o curso que pretende colocar no mercado de trabalho 75 novos instrutores de trânsito - (Foto: Divulgação)

Terá início nesta segunda-feira, na sede do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), o curso que pretende colocar no mercado de trabalho 75 novos instrutores de trânsito.

O curso, com carga horária de 205 horas/aula, possui disciplinas como legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania, mecânica para duas e quatro rodas, entre outras, que irão preparar os futuros instrutores para trabalharem com a formação dos condutores do nosso estado.

De acordo com o coordenador da Escola Pública de Trânsito do Detran-MS, Marcos Brandão, os futuros instrutores também terão aulas voltadas para a parte do processo de ensino como didática, fundamentos da educação, psicologia aplicada e língua portuguesa.

Ao término do curso, o aluno será submetido a uma banca avaliativa e estágio, com a finalidade de ensinar como é na prática e qual a responsabilidade de um instrutor de trânsito para que o trânsito seja um ambiente seguro e acessível.

De acordo com a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Elijane Coelho, esse curso é importante pois prepara os profissionais não apenas para o mercado de trabalho, mas para o ensino da segurança viária. “Para fazer parte do trânsito enquanto condutor, não basta saber guiar. Essa é a parte mais fácil de todo o contexto! Precisamos saber que a responsabilidade é formar condutores conscientes com todo o cenário. O trânsito é composto por carros, motos, caminhões, bicicletas, pedestres e infinitas possibilidades. Para que possamos garantir a paz nesse ambiente e a segurança de todos, precisamos enxergar a Educação para o Trânsito como uma importante ferramenta”, finalizou.