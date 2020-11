Mais de sete mil clientes já utilizaram o Detran Pag

Detran - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Pela primeira vez na história do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso do Sul), os clientes pagam guias de serviços com cartão de débito de qualquer banco no guichê e em totens de autoatendimento. O novo serviço oferecido - Detran Pag, faz parte do processo de modernização pelo que o órgão tem passado e desde agosto mais de seis mil pessoas puderam pagar a suas guias com facilidade e segurança, gerando um total de quase R$ 2 mi para os cofres públicos.

Atualmente o sistema já está disponível em todas as agências do Detran em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas e em breve deve ser levado para mais agências do interior do Estado.

O totem de autoatendimento também é uma novidade lançada recentemente pelo Detran e tem como objetivo dar agilidade ao processo do pagamento das guias. Em quase três semanas após a instalação dos equipamentos na sede do órgão, 1.031 operações foram realizadas pelos clientes, sendo, 500 somente nos primeiros cinco dias.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a ideia de simplificar o pagamento das guias é trazer conforto e autonomia a todos. “Hoje já é possível operar o equipamento e pagar uma guia sem o auxílio de um atendente ou no próprio guichê de atendimento sem precisar se deslocar a um banco ou casa lotérica”, comenta.

Rudel ressalta que a modernização tem gerado um ganho enorme, tanto para a arrecadação do Estado, quanto no tempo de atendimento ao cliente, que passou de três horas para apenas dez minutos na baixa da guia”, finaliza.

Atualização totens de autoatendimento

Na última semana o equipamento passou por uma atualização para receber pagamento de débito sem a guia impressa. Com a nova funcionalidade, o cliente só precisa informar o número da placa e o renavam do veículo para realizar o pagamento.

Entre os serviços disponíveis nos terminais é possível pagas guias de licenciamento, transferência, renovação de habilitação, IPVA, boleto médico, psicólogo, entre outros.