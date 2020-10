Detran-MS prorroga suspensão e atendimento na agência do Pátio Central volta na quarta

Detran/MS - (Foto: Detran/MS)

Após o surgimento de mais um caso confirmado de Novo Coronavírus (Covid-19) entre servidores da agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) no Pátio Central, em Campo Grande, o órgão decidiu prorrogar a suspensão do atendimento até a terça-feira (19). Desta forma, as atividades voltam ao normal na quarta-feira (20).

Segundo informações do diretor-adjunto do Detran-MS, Valter Bortolotto, a medida vem de encontro com as ações de biossegurança adotadas desde o início da pandemia. “O local está passando por uma limpeza rigorosa para desinfecção e na quarta-feira a rotina de atendimento será retomada”, afirmou.

Ele lembra que muitos serviços podem ser feitos pelo site do Departamento, não havendo a necessidade de estar fisicamente em uma agência. Em caso de dúvidas, o cliente pode entrar em contato pelo Call Center no telefone 3368-0500.