Detran-MS não terá expediente no feriado de aniversário de Campo Grande

As agências de trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Campo Grande, não terão atendimento ao público nesta quarta-feira (26), devido ao aniversário da cidade, que comemora 121 anos. O atendimento retorna na quinta-feira (27).

Em abril, o Detran aderiu ao sistema de agendamento prévio para o atendimento presencial a fim de minimizar a disseminação do Novo Coronavírus (Covid-19) e desde então, todos os clientes estão sendo atendidos em horário e local da sua escolha. Clique aqui para agendar o seu atendimento.

O Departamento alerta ainda que no dia 31 deste mês vence o licenciamento dos veículos com placas final 7 e 8. Antecipando o pagamento, o usuário pode evitar transtornos.

Já é possível pagar a guia e emitir o documento e imprimi-lo sem sair de casa. No total, mais de 400 mil condutores já utilizam o documento no novo formato. Veja o passo a passo, clique aqui.

Além do licenciamento, por meio do Novo Portal de Serviços – Meu Detran, é possível realizar a comunicação de venda de veículos, renovação de habilitação, entre outros serviços.

Acesse www.meudetran.ms.gov.br.