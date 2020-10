Detran-MS já atendeu mais de 80 mil clientes com agendamento online

No final de setembro, o órgão lançou a atualização do seu aplicativo Detran Mobile e desde então os clientes já podem agendar o seu atendimento pelo celular. - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

Entre abril e setembro deste ano, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) atendeu mais de 80 mil clientes por meio do agendamento online. A sede da autarquia foi a primeira a adotar o atendimento presencial com horário marcado e até o momento mais de 25 mil clientes já foram atendidos no local. Atualmente, onze agências atendem por meio do agendamento online, feito pelo portal de serviços. Destas, oito estão em Campo Grande e três do interior do Estado.

Somente no mês de julho, mais de cinco mil atendimentos foram feitos na sede, que fica na saída para Rochedo. “Trata-se de uma mudança cultural na forma de atendimento no órgão. Hoje o novo formato de atendimento, além de evitar a disseminação do vírus, resguarda a vida dos clientes e servidores”, frisa a gerente-regional, Laiza Machado.

A agência localizada no Shopping Campo Grande é a segunda mais procurada para realização dos serviços do Detran, que já atendeu mais de 9 mil clientes, deixando a agência do Pátio Central em terceiro lugar, com 8.672 atendimentos concluídos. Até o momento, as agências que atendem com o novo formato já contam com mais de 12 mil clientes agendados para o mês de outubro e novembro.

No final de setembro, o órgão lançou a atualização do seu aplicativo Detran Mobile e desde então os clientes já podem agendar o seu atendimento pelo celular. “Estamos em busca de um Detran mais digital, a fim de desburocratizar e entregar mais serviços de qualidade", comenta o diretor-presidente, Rudel Trindade.

Passo a Passo para o agendamento:

- Acesse meudetran.ms.gov.br ou entre no aplicativo Detran Mobile

- Clique em agendamento e preencha o campo com o CPF, nome, e-mail e o código de acesso

-Escolha o horário e serviço disponível para localidade

-Leve seu protocolo e documento com foto no dia agendado.