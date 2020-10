Detran-MS alerta: outubro é mês de pagar licenciamento de placas final zero

No estado há 170.001 veículos com licenciamento vencendo neste mês de outubro - (Foto: Arquivo)

Com o final do mês de outubro chega ao fim também, o calendário de licenciamento para o exercício 2020. Dessa forma, o cliente que possui veículos com placas final zero terão até a próxima sexta-feira (30) para efetuar o pagamento da taxa.

Dados estatísticos do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) revelam que há, no Estado, 170.001 veículos com licenciamento vencendo neste mês de outubro. Destes, 56.830 já efetivaram o pagamento.

Em julho deste ano, o Detran-MS modernizou o serviço e possibilitou a opção de imprimir o documento em casa a fim de diminuir o atendimento presencial nas agências.

O diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, salienta as facilidades que o órgão tem oferecido para que o cliente possa licenciar o seu veículo sem sair de casa. “Não é necessário procurar as agências para emissão do boleto, basta que o proprietário acesse o site do Detran-MS ou baixe o aplicativo Detran Mobile. Além disso, também é possível que o pagamento seja feito utilizando um aplicativo bancário”, comenta.

Para imprimir o documento em casa é necessário acessar o site do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e fazer o seu cadastro. "Para emitir o documento eletrônico, é necessário que o proprietário esteja em dia com as obrigações e débitos do veículo junto aos órgãos de trânsito", comenta o diretor de Veículos do órgão, Arioldo Centurião.

Detran Digital

Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.