Detran-MS adia exclusividade das ECVs na vistoria veicular

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) voltou atrás e vai seguir fazendo vistoria veicular no estado - (Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) voltou atrás e vai seguir fazendo vistoria veicular no estado. Estava previsto que o serviço fosse feito, exclusivamente, pelas Empresas Credenciadas de Vistoria (ECV) a partir de segunda-feira (17). As informações são do portal Midimax.

O órgão afirmou por meio de nota que “por conta da pandemia, que tem forçado a rever várias atividades, o Detran-MS resolveu suspender o início dos serviços e uma nova data será anunciada em breve”.

Na sexta-feira (14), que seria o último dia de vistorias realizadas pelo órgão, funcionários protestaram contra a terceirização do serviço. Eles alegam que com a saída do Detran, a vistoria ficaria mais cara,e alem disso os 110 servidores que atuam na função temiam perder comissões e adicionais que tinham com o cargo. Eles alegaram, ainda, que não haviam sido avisados de como ficaria a situação deles no órgão.

Por nota, o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, disse que esses funcionários continuariam no mesmo cargo. “Isso não vai prejudicar nossos vistoriadores, que vão continuar no quadro fazendo vistorias específicas que são de competência do Detran. Não haverá nenhum tipo de perda de salário, redução ou desvio de função”, garantiu.

Sem realizar o serviço o Detran perderia cerca de R$ 28 milhões, cerca de 11% do orçamento anual. O órgão, no entanto, minimiza o prejuízo.