Detran e Procon/MS firmam parceria para evitar prejuízos a clientes das autoescolas de Campo Grande

O Detran/MS e o Procon Estadual selaram uma importante parceria nesta quinta-feira (12) para proporcionar mais segurança e tranquilidade na relação entre os clientes e CFC´s (Centros de Formação de Condutores).

Durante o encontro entre o diretor-presidente do Departamento de Trânsito, Rudel Trindade e o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, foi firmada uma parceria com o objetivo de inibir irregularidades nas autoescolas e que podem resultar em prejuízos aos consumidores com a cobrança de taxas em duplicidade ou mesmo deixando de entregar os serviços contratados, indo na direção contrária ao que prevê a legislação vigente. Motivos pelos quais, duas empresas chegaram a ser autuadas pelo Procon na Capital.

O diretor-presidente do Departamento não descarta a realização de visitas conjuntas aos CFC´s de modo a assegurar que o cliente recebe serviços de qualidade sem correr riscos de prejuízos.