Detran digitaliza mais de 182 mil documentos e reverte valor arrecadado para Cotolengo

Detran digitaliza mais de 182 mil documentos - (Foto: Saul Schramm)

Mais de 182 mil documentos antigos de CRV (Certificado de Registro de Veículo) foram digitalizados no último ano, retirando 4.100 caixas de 24 agências que passaram a serem armazenados na rede de computadores do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

O processo de digitalização dos documentos rendeu 36 toneladas de papéis, que foram trituradas e vendidas. O valor arrecadado foi revertido em uma doação de R$ 40 mil para o Cotolengo.

A parceria com a instituição, foi firmada em 2017 e até hoje o Detran já repassou mais de 114 mil quilos de papéis inservíveis. “Com o valor que recebemos com a venda dos papéis recicláveis, apoiamos as famílias que a instituição abriga”, comenta o diretor-presidente do Cotolengo, Padre Valdeci Marcolino.

O coordenador da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos, Wanderluiz Ribas Espíndola, explica que o tempo que cada documento fica guardado é definido pela tabela de temporalidade de documentos das atividades-meio e atividades-fim. “Depois de digitalizados, os papéis doados são processos de habilitação, Registro Nacional de Habilitação, Certificados de Registro de Veículo, Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo e demais inservíveis”, comenta.

Cotolengo

Em Campo Grande, o Cotolengo atende crianças com paralisia cerebral grave vindas de famílias carentes. Atualmente, pouco mais de trinta meninos e meninas com idades até 22 anos recebem atendimentos específicos como fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, entre outros voltados para proporcionar conforto e qualidade de vida aos pequeninos.

Está localizado na Rua Jamil Basmage, 996, Mata do Jacinto. Com a ajuda de voluntários, eventos são realizados todos os meses no intuito de garantir recursos para a entidade, que se mantém unicamente de doações.