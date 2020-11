Detran de Dourados abre inscrições para curso presencial de Condutor Infrator

As inscrições são feitas pelo site do Detran-MS ou de forma presencial na agência - (Foto: Divulgação)

A agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em Dourados, está com inscrições abertas para o Curso de Reciclagem para Condutores Infratores - modalidade presencial. O curso é realizado no auditório da unidade e conta com 25 vagas disponíveis.

Com 30h/aula, o curso é obrigatório para os motoristas que tiveram seu direito de dirigir suspenso, se envolveram em acidente grave para o qual tenham contribuído ou foram condenados judicialmente por delito de trânsito.

Conforme a Gestora de Educação e Segurança do Trânsito, Rosana da Silva Moutinho, com a redução de 30% da capacidade dos alunos, as aulas seguem as recomendações do Decreto Municipal. “Há um distanciamento de 1,5 metros entre as carteiras, disponibilizamos álcool em gel e é obrigatório o uso da máscara”, finaliza.

As aulas acontecem em dois finais de semana, nos dias 20, 21, 27 e 28 de novembro. Os conteúdos abrangidos são sobre Legislação de Trânsito, Direção Defensiva, Noções de Primeiros Socorros e Relacionamento Interpessoal.

As inscrições são feitas pelo site do Detran-MS ou de forma presencial na agência. Outras Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3368-0330.