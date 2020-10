Audi do Brasil entrega primeiras unidades do icônico R8

Encontro de Audi R8 em São Paulo - (Foto: Divulgação)

Depois de muita expectativa com as múltiplas possibilidades de personalização do produto e vendas esgotadas em uma semana, as primeiras unidades do superesportivo Audi R8 chegaram ao Brasil e já foram entregues aos clientes. O veículo teve pré-venda em maio com mais de 1,6 milhão de combinações possíveis dentre os vários itens que eram possíveis escolher.

Esta foi apenas a primeira leva do novo R8, pois os novos interessados podem encomendar seu modelo também com possibilidade de configuração. No site oficial ou nas concessionárias é possível ter acesso ao catálogo da linha 2021 do Audi R8 para realizar a personalização do modelo de forma precisa e de acordo com o desejo do cliente.

O superesportivo Audi R8 é comercializado por R$ 1.310.990,00 e os novos pedidos chegarão ao País em 2021.

Encontro de Audi R8 em São Paulo

Para celebrar a entrega das primeiras unidades, a concessionária Audi Center Alphaville promoveu um encontro no sábado, 17, com proprietários do Audi R8 e outros modelos da linha Audi Sport. O evento contou com 40 participantes e se tornou o principal encontro do modelo superesportivo no País este ano. No local, os convidados ainda puderam testar outros modelos da gama como o sedã Audi A6, o SUV Audi Q3 e o elétrico Audi e-tron. A atividade ainda seguiu com um passeio até o restaurante Villa Don Patto, localizado na belíssima região de São Roque – o estabelecimento já possui um dos 200 carregadores de veículos elétricos que a Audi instalará no Brasil até 2022.

O icônico superesportivo Audi R8

Tendo a inovação como um dos pilares da Audi e buscando cada vez mais fazer com que o cliente se sinta único e exclusivo, os pedidos do superesportivo podem ter diversos itens do veículo personalizados, como cores externas, side blade, acabamentos externo e interno, capa do retrovisor, cor do logotipo da Audi, design de rodas 20”, pinças de freio, revestimento do teto e padrão do revestimento dos assentos. Ao todo mais de 1,6 milhão de combinações possíveis.

Mesmo com essa nova possibilidade, o histórico motor aspirado chama a atenção dos clientes apaixonados pelo som característico, sendo o modelo que está mais próximo de um carro de pista que qualquer outro da Audi. O motor central-traseiro V10 gera 610 cv de potência e 560 Nm de torque e desempenha uma velocidade máxima de 330 km/h, com a aceleração de 0 a 100 km/h feita em apenas 3,2 segundos. A transmissão é a S tronic de sete velocidades e o veículo conta ainda com a tradicional tração integral quattro.

O R8 possui ainda as mais recentes tecnologias em termos de infotainment: Audi virtual cockpit, que apresenta todas as informações ao motorista em sua tela de 12,3 polegadas e gráficos elaborados, tela central MMI touch, Audi smartphone interface e sistema de som Bang & Olufsen como equipamentos de série.