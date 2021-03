Defurv pode leiloar 328 motocicletas que foram "abandonadas" pelos donos

Segundo consta, os 328 veículos e agregados listados no Edital estão armazenados em pátio aberto - (Foto: Divulgação)

Proprietários de 328 motos que estão recolhidos no pátio da Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos de Veículos) terão prazo de 30 dias para retirar os veículos da delegacia. Após esse prazo, será iniciado o procedimento para que esses bens sejam levados à leilão, conforme o Edital publicado na página 35 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (17).

São veículos que estão no pátio da Defurv e que não possuem vinculação a procedimentos policiais ou judiciais, que não foram reclamados pelos proprietários e que estão em constante deterioração e depreciação. A maioria é objeto de Boletim de Ocorrência por furto.

Segundo consta, os 328 veículos e agregados listados no Edital estão armazenados em pátio aberto, expostos ao tempo e ao vandalismo, propícios a se tornarem criadouros de mosquitos e outros animais transmissores de doenças, representando riscos à saúde pública e problemas à Administração Pública e à comunidade local.

De acordo com o Edital, os veículos que não forem procurados pelos proprietários, no prazo máximo de 30 dias, serão entregues à leiloeira credenciada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), conforme prevê a Recomendação N.º 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Para retirarem os veículos que estão listados no Edital, os donos devem procurar a Defurv, que está localizada na Avenida Senador Filinto Muller, 1.590 - Vila Ipiranga, em Campo Grande, e apresentar documentos que comprovem a propriedade ou eventual direito acerca dos bens.

Clique aqui para acessar o Edital de Ciência e a listagem dos veículos que serão encaminhados para leilões.