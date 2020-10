Com sua picape que "Encara Tudo", Nissan patrocina congresso que discutirá o futuro do agronegócio b

Comprometida com o país e com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, a Nissan apoia a 2ª edição do Congresso AgroDigital - (Foto: Divulgação)

Comprometida com o país e com o desenvolvimento do agronegócio brasileiro, a Nissan apoia a 2ª edição do Congresso AgroDigital. Com início no próximo domingo, 11 de outubro, o evento vai reunir os especialistas do mercado agrícola para discutir os avanços do setor, adoção de novas tecnologias, uso de inteligência artificial, e agronegócio consciente, entre outros temas.

O patrocínio da Nissan faz parte das ações da marca para divulgar a Nissan Frontier, a picape mais premiada dos últimos anos e com os atributos ideais tanto para o campo como para cidade. No último mês, a fabricante japonesa estreou um novo filme, o "Nissan Frontier Encara Tudo", que reúne cenas de performance que demonstram toda a força, potência, conforto, estabilidade e tecnologia do modelo.

A Nissan também está oferecendo ofertas exclusivas da sua picape para produtor rural e pessoa jurídica: a versão LE da Frontier, topo de linha, equipada com motor diesel 2.3 biturbo, tração 4x4, câmbio automático e equipada com itens inéditos no segmento como Visão 360º e teto solar, poderá ser adquirida por R$ 189.990. Já a versão Attack, a mais vendida da linha da Nissan Frontier este ano, estará disponível a partir de R$ 156.490. Ambas as ofertas são válidas até 31 de outubro.

AgroDigital 2020

Com duração de sete dias, o AgroDigital (www.congressoagrodigital.com) será 100% online. Serão mais de 30 palestras e mesas redondas com especialistas do agronegócio brasileiro. O conteúdo será gravado e ficará disponível por 15 dias após o evento na plataforma de transmissão. Já assinantes terão acesso aos materiais durante um ano.

Criado para ampliar a difusão do conhecimento sobre o agronegócio com conteúdo de qualidade, a 1ª edição do Congresso Digital do Agronegócio, em 2018, teve quase 8 mil inscritos de todas as regiões do país.

Nissan Frontier

Sob o conceito da Nissan Intelligent Mobility, com a qual a marca busca mobilizar as pessoas para um mundo melhor, a Nissan Frontier traz tecnologias inéditas no segmento como sistema de câmeras 360º. Formado por quatro câmeras (na grade dianteira, na tampa da caçamba e duas na parte inferior dos retrovisores externos), permite ao motorista ter uma visão completa do entorno da Nissan Frontier. Por meio da tela do sistema multimídia no painel, é possível analisar visualmente a posição do veículo em relação às marcas no chão de um estacionamento e aos objetos no ambiente, o que permite manobras com mais facilidade e segurança.

Além disso, a picape traz outros itens inéditos para o segmento como o teto solar e os bancos "Gravidade Zero" inspirados na tecnologia desenvolvida pela NASA para eliminar a fadiga e melhorar o conforto para o condutor. A picape está disponível com câmbio manual ou automático e o motor 2.3 turbodiesel e tem opções de uma ou duas turbinas, que faz a potência variar conforme a configuração adotada (160 cv ou 190 cv).

O motor também tem um torque que entrega força de sobra para transpor qualquer terreno e para carregar até 2,9 toneladas de reboque. A capacidade de carga é de 1.031 quilos.

A linha da picape é equipada com a suspensão traseira com sistema multilink que trabalha em conjunto com um eixo rígido, entregando o melhor conforto da categoria. As molas helicoidais de duplo estágio receberam uma nova calibração para permitir a adoção das novas rodas aro 18 calçadas em pneus Bridgestone (para as versões XE e LE). Já na suspensão dianteira, o sistema recebeu molas maiores visando melhorar a performance dinâmica e dar mais estabilidade e respostas mais rápidas na direção.

Além destes diferenciais, a picape conta com sistema multimídia A-IVI com tela de oito polegadas e que inclui os aplicativos Android Auto e CarPlay, assistência de voz e atualizações de software e do aplicativo do GPS via Wi-Fi ("Over The Air"). Permite também a conexão simultânea de equipamentos e telefones celulares.

Na segurança, o modelo destaca-se ao trazer sistema Isofix; seis airbags; controles de tração e estabilidade (VDC - Vehicle Dinamic Control); freios ABS com controle eletrônico de frenagem (EBD) e assistência de frenagem (BA); controles automáticos de descida (HDC) e auxílio de partida em rampa (HSA), luz de freio de LED (CHMSL), luzes diurnas (DRL) e muitos outros equipamentos.