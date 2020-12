Com emissão recorde de CNH's em novembro, Detran aponta crescimento em época de pandemia

CNH - (Foto: Divulgação/Detran-ms)

Mesmo em tempos de pandemia, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) encerrou o mês de novembro com mais um saldo positivo que é o aumento de 13% na emissão de CNH's (Carteira Nacional de Habilitação) com relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Dirhab (Diretoria de Habilitação), se em novembro do ano passado o órgão emitiu 21.328 carteiras, este ano o número consolidado é de 22.340 documentos.

Outro dado destacado pela diretoria é o aumento de 40% com relação ao mês de outubro no volume de emissão de primeira habilitação, que saltou de 2.206 para 3.088.

A diretora de Habilitação do órgão, Lina Issa Zeinab destaca ainda que com a necessidade do distanciamento social imposto pela pandemia, também foi registrado um número de 105 mil CNH's ativadas digitalmente pelo aplicativo CDT (Carteira Digital de Trabalho) desde o começo do ano, sendo que aproximadamente 10% desse quantitativo ocorreu em novembro.

Com a implantação do Portal Meu Detran, as facilidades para a emissão do documento de habilitação só aumentaram e com isso, uma explosão no número de acessos.

CNH em Casa



O Detran-MS também inovou 2020 com o envio das carteiras de habilitação pelos correios para os condutores com endereços atualizados junto ao Departamento. Foram quase nove mil documentos entregues apenas este ano.

Na análise da diretora, mesmo com as restrições impostas pela pandemia, os resultados foram positivos. "Empenho e engajamento da equipe na busca pelos melhores resultados são o diferencial para esse balanço positivo", enfatizou.