Chevrolet Onix RS terá equipamentos exclusivos para o Brasil

Chevrolet Onix RS - (Foto: Divulgação)

Depois de estrear em países próximos como Equador e Colômbia, o Chevrolet Onix RS finalmente tem seu lançamento anunciado no Brasil. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira (11), a General Motors confirma a chegada da nova versão e adianta que haverá exclusividades para o mercado brasileiro, mais especificamente no pacote de equipamentos.

A marca não detalhou quais serão os itens exclusivos, mas desde já são dados como certos os conhecidos sistema multimídia MyLink com espelhamento de smartphones via Apple CarPlay e Android Auto, 4G com Wi-Fi a bordo, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, 6 airbags, ar-condicionado e direção elétrica.

No visual, certamente será mantida a fórmula já vista lá fora: rodas de 16 polegadas com desenho exclusivo e pintura em preto brilhante, pacote aerodinâmico, faróis com máscara negra, grade frontal com detalhes próprios, aerofólio bem destacado na traseira e logotipo RS pintado em vermelho na tampa do porta-malas.

Interior

Sob o capô, será mantido o motor 1.0 turbo - provavelmente com os mesmos 116 cv. Nos mercados exteriores o câmbio é sempre manual de 6 marchas, mas por aqui fica a expetativa para oferta também da transmissão automática (de iguais 6 marchas). O lançamento deve acontecer nas próximas semanas.