BMW lança o novo X6 M no Brasil

Novo X6 M - (Foto: Divulgação/BMW)

A BMW do Brasil lança o novo BMW X6 M, que estreia em solo nacional no mês de setembro ao custo de R$ 890.950. Produzido em Spartanburg, Carolina do Sul, nos Estados Unidos, o BMW X6 M é precursor no segmento de utilitários esportivos coupés e referência em esportividade, tecnologia e versatilidade, ao reunir o conforto de um SAV (Sport Activity Vehicle) com o alto desempenho ímpar de um legítimo esportivo BMW M.

O pack tecnológico embarcado no novo X6 M é capitaneado pela possibilidade de atualização remota e gratuita de software, outro diferencial da BMW. Destaque também para o avançado assistente de condução autônoma Driving Assistant na versão Professional, que permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. Outro recurso assistente, o Parking Assistant Plus, mede os espaços para estacionar automaticamente por intermédio de câmeras e sensores, e realiza as manobras com máxima precisão, com economia de tempo e maior conforto ao condutor.

O BMW X6 M também conta com o Night Vision para reconhecimento de pedestres. A tecnologia é capaz de identificar pedestres e animais com antecedência e auxilia o condutor a identificar algum objeto na pista em situações de pouca visibilidade.

Outros diferenciais tecnológicos do BMW X6 M são o BMW Live Cockpit Professional, sistema auxiliar de condução capaz de executar inúmeras funções no veículo por intermédio de comandos por voz, e o BMW Intelligent Personal Assistant, dispositivo de inteligência artificial ativado pela voz do usuário por meio da frase “Olá, BMW” – ou qualquer outra que o usuário opte por programar. O sistema é capaz de aprender os hábitos do motorista e adaptar suas funções, como por exemplo, ligar automaticamente o aquecimento dos bancos em certa temperatura.

Entre os demais diferenciais do BMW X6 M estão chamada de emergência inteligente; BMW Teleservices; serviços Connected Drive (BMW Online, englobando portal de notícias, clima e aplicativos); serviços remotos (permite a utilização de algumas funcionalidades do veículo por meio de smartphones Android e iOS); preparação para Apple CarPlay; informações de trânsito em tempo real e Concierge, serviço de suporte e informações para o cliente 24 horas por dia e sete dias por semana.

Outro recurso, o BMW Head-Up Display colorido, possibilita a projeção de todas as informações necessárias para o condutor em seu campo de visão, a fim de que não se perca o foco no trânsito. As informações apresentadas variam desde rotas do sistema de navegação até avisos de Driving Assistant e velocidade do veículo.

Performance

Desempenho e dinamismo são sinônimos do novo BMW X6 M que chega equipado com um propulsor V8 de 4.4L movido a gasolina com potência e força de sobra: 600 cv e 750 Nm de torque entre 1.800 rpm e 5.860 rpm. O câmbio é automático de oito velocidades e a tração é integral. Esse conjunto é capaz de romper em 3,8 segundos a barreira dos 100km/h partindo da inércia e a velocidade máxima é de 290km/h. O utilitário esportivo coupé calça rodas M Star Spoke de 21” na dianteira e 22” na traseira, envoltas por pneus 295x35 e 315x30, respectivamente. Para frear esta agressiva receita são usados freios a disco ventilado com ABS.

A esportividade é reforçada por meio do pacote M Sport – que assina tanto o diferencial quanto o sistema exaustor, com sonoridade singular – e o condutor ainda tem a possibilidade de escolher entre dois modos de pilotagem M Drive (M1 e M2), que permitem uma configuração personalizada a partir de ajustes específicos do motor, direção, transmissão e controle de estabilidade. Em termos de segurança, o BMW X6 M vem equipado com airbags frontais, dianteiros laterais e de cortina; controles de estabilidade e tração e monitoramento da pressão dos pneus.

O visual do utilitário coupé esportivo da fabricante alemã é destacado pelas características linhas agressivas BMW M que conferem ao X6 M um caráter atlético apresentado em oito diferentes opções de pintura externa: Branco Alpino, Carbon Black, Preto Safira, Marina Bay Blue, Branco Mineral, Cinza Donington, Manhattan e Toronto Red. Em todos os casos o look é realçado ainda por teto solar panorâmico e moldura da janela com acabamento em High-Gloss Shadow Line. Por fora, destacam-se diferenciais como conjunto óptico BMW Laserlight, para-choque dianteiro exclusivo e saias laterais da grife BMW M.

Outro grande diferencial é reservado para o interior do veículo, mais especificamente para o entretenimento dos ocupantes do novo BMW X6 M. Trata-se do sistema de áudio assinado pela Harman Kardon. Entre os itens de conforto de destaque estão o ar condicionado automático digital com controle de quatro zonas; bancos dianteiros esportivos M com ajustes elétricos, ventilação e aquecimento; porta copos com aquecimento e resfriamento; cintos de segurança da linha M Sport e tapetes em veludo.

Para o interior são cinco as opções de revestimento disponíveis, todas em Couro Merino: Cinza Adelaide/ Preto; Silverstone/ Preto; Sakhir/ Preto; Preto/ Preto e Taruma/ Preto. O revestimento do teto é feito em Anthracite e o painel de instrumentos revestido em couro Merino. No interior do BMW X6 M os acabamentos são finalizados em fibra de carbono.