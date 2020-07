BMW do Brasil confirma chegada do novo X6 M ainda no terceiro trimestre

Novo BMW X6 M - (Foto: Reprodução/BMW)

A BMW do Brasil confirma a chegada do novo BMW X6 M ao país no terceiro trimestre deste ano. Produzido em Spartanburg, Carolina do Sul, nos Estados Unidos, o BMW X6 M é referência em esportividade e versatilidade e reúne o conforto de um SAV (Sport Activity Vehicule) com o alto desempenho ímpar de um legítimo esportivo BMW M. “O X6 M integra atributos como alta tecnologia, exclusividade e esportividade para agradar aos exigentes consumidores da linha BMW M”, afirma Roberto Carvalho, Diretor Comercial da BMW do Brasil. “Vamos seguir a ofensiva de produtos para trazer mais opções e escolhas ao cliente do Brasil. A cada três veículos premium vendidos no Brasil hoje, um é BMW, e os clientes e fãs da marca terão agora mais uma opção de escolha dentro da família M”, completa.

Desempenho e dinamismo são sinônimos do novo BMW X6 M que chega equipado com um propulsor V8 de 4.4L movido a gasolina com potência e força de sobra: 600 cv e 750 Nm de torque entre 1.800 rpm e 5.860 rpm. O câmbio é automático de oito velocidades e a tração é integral. Esse conjunto é capaz de romper em 3,8 segundos a barreira dos 100km/h partindo da inércia e a velocidade máxima é de 290km/h. O modelo estará disponível ainda no terceiro trimestre. Preço e detalhes serão prontamente informados.