BMW do Brasil anuncia pré-venda dos novos BMW X3 híbridos plug-in

Os modelos BMW X3 híbridos plug-in são os SUVs híbridos 4X4 mais eficientes do mercado brasileiro, com 0,96 MJ/km conforme atestado pelo Inmetro - (Foto: Divulgação/BMW)

A BMW expande sua gama de veículos eletrificados no Brasil e confirma a chegada ao País de dois novos integrantes da conceituada família de SAVs (Sport Activity Vehicle) X3: as novas versões plug-in híbridas X3 xDrive30e e X Line – os SUVs híbridos de tração integral mais eficientes do mercado brasileiro. Ambos os modelos têm origem na planta do BMW Group em Spartanburg, Estados Unidos, e chegam ao País em setembro com preços de R$ 342.950 (xDrive 30e) e R$ 367.950 (versão X Line). Os modelos já estão disponíveis para pré-venda em toda a rede de concessionários e também nos canais de venda da BMW no Instagram e Facebook. Os modelos BMW X3 híbridos plug-in são os SUVs híbridos 4X4 mais eficientes do mercado brasileiro, com 0,96 MJ/km conforme atestado pelo Inmetro. Nos testes brasileiros, o veículo apresentou 29,04 km/le* no ciclo urbano e 31,74 km/le* no ciclo estrada (conforme norma ABNT NBR 16567).



“Prazer de dirigir, tecnologias exclusivas e o SUV híbrido de tração integral mais eficiente do mercado nacional chegam para reforçar o poder de escolha aos clientes no Brasil”, afirma Roberto Carvalho, Diretor Comercial da BMW do Brasil. “O modelo complementa a mais tecnológica e atualizada gama de veículos premium do mercado nacional”.



Os modelos são os únicos SUVs híbridos plug-in do mercado premium que contam com atualização remota e gratuita de software. Outros diferenciais são o carregador de celular sem fio (wireless charging), Android Auto e a preparação para Apple Car Play, que transfere a interface do iPhone por meio de conexão sem fio. Destaque também para os assistentes de condução semiautônoma: o BMW Driving Assistant permite a direção inteligente em situações como congestionamentos, trânsito lento ou viagens longas. Já o Parking Assistant dispõe de câmera de ré e sensores dianteiros e traseiros que medem os espaços para estacionar automaticamente. Na versão X Line a versão embarcada é o Driving Assistant Plus, que além de todos os recursos, oferece ainda assistente para realização de manobras evasivas, assistente ativo de proteção contra colisão lateral, alerta de tráfego em cruzamentos em casos de visibilidade restrita e assistente auxiliar de troca de faixa.



Se o cliente preferir, pode optar ainda por adquirir o plano de manutenção programada, o BSI – BMW Service Inclusive – tendo melhor visibilidade de despesas e diminuindo o custo total de propriedade.





Prazer de dirigir BMW: elétrico, gasolina ou híbrido, com tração integral ou traseira: o cliente escolhe.





Os novos Plug-in híbridos da gama X3 oferecem aos usuários uma série de benefícios como economia, já que dirigir no modo elétrico em áreas urbanas é mais barato que utilizar gasolina; e melhora na qualidade de vida, em razão da diminuição nas emissões de gases e ruídos do tráfego.





O cenário é o melhor de dois mundos já que os híbridos Plug-in BMW proporcionam tanto o prazer de dirigir elétrico quanto a condução clássica em distâncias maiores. A bateria de íons de lítio de alta tensão do novo X3 híbrido permite uma mobilidade no modo puramente elétrico de até 55 quilômetros (ciclo NEDC) e até 46 km (ciclo WLTP). O consumo combinado de energia está entre 17,2 e 16,4 kWh a cada 100 quilômetros percorridos.





O modelo híbrido plug-in da linha X3 é caracterizado por um manuseio ágil e características de direção esportivas típicas da BMW, um interior versátil, qualidade premium e conectividade avançada. Seu sistema de tração integral inteligente BMW xDrive distribui permanentemente o torque entre as rodas dianteiras e traseiras conforme necessário - mesmo ao dirigir exclusivamente com energia elétrica - para garantir esportividade na estrada e desempenho off-road superior em terrenos não pavimentados. O cliente pode optar ainda pelo prazer em dirigir da BMW com foco na tração traseira quando optando por dirigir somente com motor a gasolina e adaptado ao combustível nacional.





Os novos SAV (Sport Activity Vehicle) são referência também no quesito performance e sua performance é fruto de um motor a combustão de quatro cilindros em linha de 2.0L com 292 cv de potência combinada e torque combinado de 420 Nm. A lista de componentes traz ainda auxiliares como controle de estabilidade e tração, além da segurança proporcionada por um kit de freios a disco ventilados com ABS. O modelo X Line é calçado com rodas de liga leve Y-Spoke 20 polegadas e pneus 245x45 na frente e 275x40 atrás. Já a xDrive30e utiliza modelos V-spoke 19 polegadas que rodam envoltas por pneus BMW Star com tecnologia Run-Flat que medem 245x50.





Dependendo da situação, o motor elétrico do novo BMW X3 xDrive30e pode ser usado para mobilidade exclusivamente elétrica ou para apoiar o motor de combustão. No modo max eDrive, que pode ser ativado por meio do botão eDrive no console central, o novo BMW X3 atinge uma velocidade máxima de 135 km/h com uma unidade de propulsão silenciosa e livre de emissões. Já na configuração Auto eDrive, a direção totalmente elétrica é possível a velocidades de até 110 km/h. O motor de combustão só liga em velocidades mais altas ou quando há uma necessidade de aceleração particularmente elevada. Quando ambas as unidades de tração estão ativas, a eficiência é otimizada, assim como sua capacidade de aceleração.





Em aceleração, o desenvolvimento espontâneo de potência do motor elétrico é evidente, enquanto em velocidades constantes esta assistência elétrica reduz o consumo de combustível e a emissão de gases. O suporte proporcionado pelo motor elétrico de 109cv garante que o motor a combustão possa funcionar com eficiência otimizada.





A configuração de Battery Control serve para manter o estado de carga da bateria de alta tensão em um nível pré-determinado pelo condutor. Desta forma, a fonte de alimentação elétrica pode ser reservada e utilizada de acordo com a necessidade do usuário, em trechos urbanos durante um deslocamento mais longo, por exemplo. A bateria de íon-lítio do novo BMW X3 xDrive30e está localizada em uma posição que proporciona economia de espaço sob o banco traseiro, enquanto o tanque de combustível está posicionado acima do eixo traseiro.





Com 450 litros, o volume do porta-malas do novo BMW X3 é ligeiramente inferior ao dos modelos movidos por um motor convencional (550 litros). Ao rebater o banco traseiro, o espaço de armazenamento pode ser aumentado para até 1.500 litros. Graças à tecnologia de célula de bateria de ponta, a bateria de alta tensão contribui tanto para a excelente eficiência quanto para o excelente alcance elétrico do novo BMW X3 xDrive30e. Como resultado, o modelo híbrido plug-in pode ser usado para os deslocamentos do dia-a-dia sem emissões produzidas localmente - mesmo fora da cidade.





A bateria de alta tensão pode ser carregada em tomadas domésticas convencionais por intermédio da utilização de um cabo de carregamento padrão. Desta forma, a bateria pode ser totalmente carregada em menos de seis horas. Já com uma BMW Wallbox de 22kW (incluso sem custo nos novos BMW X3), o mesmo processo de carregamento pode ser concluído em cerca de três horas e meia. A tomada de carregamento está localizada sob um compartimento na parede frontal esquerda do carro. A energia elétrica armazenada na bateria de alta tensão também é usada para alimentar o sistema elétrico de 12 volts do veículo. A BMW é a única fabricante premium a oferecer uma rede inteligente de carregadores para carros elétricos e híbridos que fornece aos consumidores informações de forma simplificada para a tomada de decisões importantes de rota e deslocamento. As baterias de todos os BMW híbridos plug-in possuem seis anos de garantia





Sinônimo de tecnologia





A BMW já possui mais de 45 mil veículos conectados no Brasil e esta conectividade é gratuita por um período mínimo de três anos. Outro diferencial da dupla é o BMW Live Cockpit Professional, que disponibiliza duas telas – de 12,3” e o iDrive de 10,25” – além de interfaces e comandos acionados por meio de controle de voz. O sistema de navegação com iDrive touch é outro recurso de destaque. O manuseio é feito por intermédio de uma tela de 10,25” touchscreen com HD de 32GB para armazenamento. O dispositivo permite apresentação de mapas em satélite e gráficos em 3D e conta com opção de gravação de listas de destino e rotas no GPS.





O pacote BMW ConnectedDrive também se faz presente e inclui serviços exclusivos como BMW Teleservices, que informa a BMW quando algum reparo é necessário para que o concessionário contate o cliente; Chamada de Emergência que atende ao usuário em casos de emergência por meio de um botão ou em casos de colisão por chamamento automático; Serviços Online com portal de notícias, clima e aplicativos; além de integração com smartphones, informações de trânsito em tempo real e Serviços de Concierge, com suporte e informações aos clientes 24 horas por dia e 7 dias por semana. Na versão X Line há ainda a tecnologia BMW Head-up Display que projeta no campo de visão do motorista todas as informações necessárias para o condutor não perder o foco no trânsito.





O novo BMW X3 traz novas funções de automatização de hábitos com base em inteligência artificial. Além do ajuste automático da temperatura interna e acionamento da ventilação, o sistema agora é capaz de aprender situações recorrentes em que a janela do motorista é aberta. Muito útil, por exemplo, ao se aproximar de uma cancela de um shopping para retirar o ticket de acesso ao estacionamento.





Um SAV com look esportivo, o X3 xDrive30e ostenta proporções harmoniosas com uma dianteira imponente e traseira ampla. O teto solar elétrico panorâmico é um dos principais atrativos no look de ambas as versões que chegam ao País em seis opções de cores: Branco Alpino, Preto Safira, Prata Glacier, Cinza Sophisto, Branco Mineral e Azul Phytonic. Na versão X Line, rack e moldura da janela têm acabamentos em alumínio satinado.





No interior o conforto pode ser atribuído ao sistema de ar condicionado automático digital com controle de três zonas e aos bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos – e de lombar – para motorista e passageiro dianteiro. O banco traseiro é tripartido. Volante esportivo em couro e tapetes em veludo são os outros requintes. Na versão X Line, o painel de instrumentos é revestido em Sensatec e há acabamentos em alumínio com detalhes em Pearl Chrome. Para o entretenimento e conforto dos ocupantes há disponibilidade de sistema de som surround Hi-Fi na versão de entrada e sistema assinado pela Harman Kardon na versão X Line.





Para as duas versões a fabricante alemã reserva quatro opções de revestimento interno, todas elas em couro Vernasca: Preto / Preto; Mocha / Preto com costura Mocha; Oyster / Preto; Beige / Preto.





Sobre o Plano de Manutenção BMW Service Inclusive (BSI)





Diferentemente dos planos de revisão convencionais, o Plano de Manutenção BMW Service Inclusive (BSI) é baseado na tecnologia Condition Based Service (CBS), um sistema de manutenção inteligente e exclusivo que monitora constantemente o estado dos componentes e lubrificantes dos veículos BMW e informa o proprietário, por meio de alertas no painel do carro, sobre as manutenções necessárias, com antecedência de quatro semanas. Ou seja, as manutenções dos veículos BMW são realizadas apenas quando há desgaste real de seus componentes, gerando menos custos e mais conforto e tranquilidade para o cliente.