BMW apresenta versão especial do X1 celebrando 25 anos de atuação do BMW Group no Brasil

BMW X1 - (Foto: Divulgação)

Para celebrar os 25 anos de presença do BMW Group no País, a BMW do Brasil lança a edição comemorativa do X1, SAV premium mais vendido na região. Limitado a 72 unidades, o modelo será oferecido pela primeira vez na linha de design M Sport ao custo de R$274.950. Fabricado na planta de Araquari (SC), o utilitário compacto tem data de estreia para este mês. Todas as unidades são comercializadas na cor externa Preto Safira com bancos de couro Dakota Mocca e vêm com o selo comemorativo de 25 anos, com a identificação dos 72 veículos produzidos.

“Estamos muito felizes com essa marca de 25 anos e para comemorar, queremos entregar um produto exclusivo para nossos clientes, um legítimo BMW produzido no Brasil. Um SAV que represente nosso orgulho e nossas conquistas no País”, afirma Roberto Carvalho, diretor comercial da BMW do Brasil. “O X1 é líder no segmento premium e a linha M é sinônimo de esportividade. É com esse histórico que queremos oferecer o X1 M Sport, não apenas como um produto, mas sim um símbolo exclusivo de nosso sucesso nessas duas décadas e meia”, completa Carvalho.

Equipado com o pacote M Sport, o modelo exclusivo recebe um acabamento mais esportivo como volante em couro e cintos personalizados, além do kit de suspensão e aerodinâmico da linha M que permitem uma pilotagem singular e reforçam a esportividade da versão.

O BMW X1 M Sport 25 anos chega com motor 2.0 TwinPower Turbo de 2l e 4 cilindros em linha, com potência de 192cv a 5.000rpm e 280Nm de torque a partir de 1.250 rotações por minuto. Essa força permite que o SAV compacto acelere de 0 a 100 km/h em 7.7s e alcance a velocidade máxima de 225km/h. O X1 também vem conectado a uma transmissão automática Steptronic de oito marchas e alavancas posicionadas atrás do volante para trocas de marcha (paddle-shift).

Outro destaque do SAV é o pacote de tecnologias de auxílio à condução que conta com o Controle de performance, sensores de estacionamento traseiro e dianteiro e câmera de ré.

Para uma condução mais eficiente e econômica o motorista tem à disposição o sistema Auto Start/Stop, o BMW Driving Experience Control com função Eco Pro e o sistema Coasting que desacopla a transmissão quando o condutor retira o pé do acelerador para otimizar a eficiência do combustível a partir do movimento do veículo. O modelo também inclui sistema de Regeneração de Energia da bateria por frenagem que auxilia na manutenção de carga dos sistemas elétricos do veículo.

Conectividade

Entre os demais diferenciais do BMW X1 M Sport 25 anos estão a chamada de emergência inteligente; BMW Teleservices; serviços Connected Drive (BMW Online, englobando portal de notícias, clima e aplicativos); serviços remotos (permite a utilização de algumas funcionalidades do veículo por meio de smartphones Android e iOS); preparação para Apple CarPlay; informações de trânsito em tempo real e Concierge, serviço de suporte e informações para o cliente 24 horas por dia e sete dias por semana.

Estes recursos podem ser acessados pela tela de 10,25 polegadas com tecnologia touch, com sistema de navegação Plus e iDrive Touch Controller, com reconhecimento de sinais e letras.

Outro recurso, o BMW Head-Up Display colorido, possibilita a projeção de todas as informações necessárias para o condutor em seu campo de visão, a fim de que não se perca o foco no trânsito. As informações apresentadas variam desde rotas do sistema de navegação e velocidade do veículo.

Acabamento esportivo

O visual externo do utilitário esportivo alemão ganhou novidades únicas da linha M como o novo design dos faróis de neblina, a grade dianteira, para-choque e Rack system todos em Preto High-gloss, tonalidade exclusiva do X1 M Sport 25 anos. E para reforçar o design esportivo, o modelo também vem equipado com rodas de liga leve aro 19 Y-spoke, faróis e lanternas com máscara negra de fábrica e tecnologia Full LED, além do sensor de chuva com acionamento automático dos faróis baixos.

E como um toque de exclusividade, o X1 vem com o selo de edição comemorativa de duas décadas e meia da BMW no Brasil. Aplicada na coluna B, a placa também identifica o número limitado de unidades produzidas.

Para o conforto e requinte interno, o X1 M Sport conta com revestimento em couro Dakota, bancos dianteiros com design esportivo, ajuste elétrico e apoio central de braço, acabamento em alumínio escovado com detalhes em Pearl Chrome e detalhes em azul nas portas e no painel, além do teto solar panorâmico e teto revestido em Anthracite. O motorista ainda tem como comodidade as teclas multifunções no volante, o ar-condicionado digital de duas zonas, retrovisores externos com função de memória, rebatimento e aquecimento, também com função anti-ofuscante para os retrovisores internos e externos.

Itens de série

Além do pacote M Sport, a edição especial do BMW X1 oferece de série seis airbags, freios ABS, controle de estabilidade e tração, tecnologia Car e Key Memory e Pneus BMW Star Marking com tecnologia Run-Flat que proporcionam maior controle do veículo nas estradas.

O veículo também inclui acessórios únicos e originais da linha M como o jogo de tapetes M Performance de veludo e corino para complementar o aspecto esportivo do interior, e a capa para chaves em couro Alcântara que aprimora a elegância da versão especial do compacto. Ambos os itens são personalizados com listras em azul e vermelho e a marca característica do BMW M Performance.

O BMW X1 M Sport 25 anos chega para celebrar as duas décadas e meia da fabricante alemã no Brasil. A edição limitada a 72 unidades estará disponível a partir deste mês em todo o Brasil, por R$274.950.

Condições especiais de manutenção

Para completar o pacote da edição comemorativa do BMW X1, a fabricante bávara oferece todos os benefícios do BMW Service Inclusive válido por cinco anos ou 60 mil quilômetros rodados.

Com o programa da companhia alemã é possível a contratação antecipada das manutenções a um preço fixo gerando uma economia ao cliente de cerca de 30% com custos de manutenção. Além disso, os proprietários das 72 unidades do BMW X1 M Sport 25 anos têm garantida a realização de todas as manutenções monitoradas pelo CBS (Condition Based Service) e itens associados, com a utilização de peças originais e serviço premium das concessionárias autorizadas em todo o mundo.

O cliente ainda conta com o suporte do sistema o CBS (Condition Based Service), que monitora os componentes do veículo como óleo do motor e do fluido de freio dos veículos BMW e informa, com quatro semanas ou 2 mil quilômetros de antecedência, quais manutenções são necessárias.

Economia Circular na Fábrica do BMW Group em Araquari

Recircular, reusar e apoiar a comunidade são as diretrizes de um novo projeto na fábrica do BMW Group em Araquari, Santa Catarina. Esse é o objetivo do Upcycle Element, um dos projetos criados dentro da fábrica do BMW Group por colaboradores e parceiros e um dos vencedores de um desafio mundial que buscava iniciativas de inovação. A reutilização de uniformes e resíduos de produção incentiva a economia circular ao doá-los para grupos de mulheres de baixa renda para que elas os transformem em produtos. Produtos criados por esta iniciativa de economia circular acompanham as unidades limitadas desta edição especial como valorização da comunidade e do trabalho feito ao redor da fábrica.