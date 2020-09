Auto escola de Campo Grande é interditada após apresentar irregularidades em seu funcionamento

Dentre as irregularidades, estão a não existência do número mínimo de veículos e instrutores - (Foto: Divulgação/Procon)

Após denúncias, o Procon Estadual interditou o Centro de Formação de Condutores conhecido como Auto Escola Dom Aquino suspendendo suas atividades até que consiga resolver problemas que impedem a prestação de serviços.

A principal irregularidade apresentada pela auto escola é de não possuir credenciamento com o Detran/MS, por algum tempo. O fato ocorre em virtude de não cumprir as exigências do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). Dentre as irregularidades, estão a não existência do número mínimo de veículos e instrutores.

Com isso, o CFC não detém condições de adquirir senha para acesso ao sistema não conseguindo fazer o Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach). Mesmo assim o centro de formação ainda conta com vários alunos matriculados e realizando as aulas.

De acordo com informações adquiridas junto ao Detran/MS a partir do momento que se conseguir comprovar que outros centros de formação estão “emprestando suas senhas”, haverá penalidade para todos os envolvidos.