Audi e-tron Sportback começa a chegar nas concessionárias brasileiras

Audi e-tron Sportback - (Foto: Divulgação/Audi)

O Audi e-tron Sportback, segundo veículo 100% elétrico da marca, começa a chegar nas lojas Audi Center em todo o País nas próximas semanas. O modelo possui até 446 quilômetros de autonomia, de acordo com o ciclo europeu WLTP, e se destaca pela sua carroceria coupé com design arrojado e esportivo. Os clientes interessados já podem confirmar os pedidos para o lançamento, comercializado a partir de R$ 511.990,00 na modalidade venda direta.

O Audi e-tron Sportback compartilha a mesma motorização da versão SUV: é equipado com dois motores elétricos, que combinados possuem 408 cv de potência com 664 Nm de torque – as forças são distribuídas em 135 kW de potência e 309 Nm de torque na frente e 165 kW de potência e 355 Nm no motor traseiro. O sistema de baterias de íons de lítio é composto por 36 módulos, pesa cerca de 700 kg e pode ser recarregado desde uma tomada simples de 110V até as de alta tensão. Em estações de recarga ultra rápida de 150 kW, por exemplo, é possível carregar até 80% da bateria em 30 minutos.

O modelo possui aerodinâmica inteligentemente projetada e que contribui bastante na eficiência. Um dos destaques são os retrovisores externos virtuais – uma novidade mundial introduzida com sucesso pelo e-tron SUV em modelos de produção em série. Quando equipado com esta tecnologia inovadora, o Audi e-tron Sportback alcança um coeficiente de arrasto de 0,25, melhor resultado no segmento, aumentando muito sua eficiência e contribuindo para sua autonomia.

Concessionárias e-tron

O modelo será comercializado em todas as regiões do Brasil e entregue pelas concessionárias e-tron. Cada uma delas já possui representantes especializados para oferecer a melhor experiência em toda a jornada do cliente, desde um atendimento personalizado com um especialista no produto até a manutenção necessária com equipe altamente treinada. Todas também possuem pontos de carga rápida DC de 22 kW e pelo menos um veículo para test drive.

Os 14 Audi Centers habilitados estão localizados em Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba (Alto da XV), Londrina, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro (Botafogo), Vitória, e quatro em São Paulo.