Audi do Brasil inicia projeto piloto de carro por assinatura

Audi E-tron - (Foto: Divulgação)

A Audi do Brasil inicia em setembro um projeto piloto inovador de carro por assinatura chamado Audi Luxury Signature, inédito no segmento de veículo premium. Assim como diversos serviços já estabelecidos no mercado, como os de filmes, séries e músicas, o objetivo é oferecer ao cliente a possibilidade de assinar um serviço pelo qual poderá usufruir de um veículo Audi com até 2.000 km para rodar por mês, seguro, IPVA, licenciamento, assistência 24 horas e manutenção preventiva – como opcional, é possível adicionar blindagem também.

Nesta primeira fase, o Audi Luxury Signature será realizado na cidade de São Paulo e respectiva região metropolitana e terá 20 unidades à disposição dos clientes. O projeto piloto é desenvolvido em parceria com a Fleet Solutions, empresa do Grupo Volkswagen que atua na terceirização e gestão de frotas, e terá quatro meses de duração, de setembro a dezembro, período em que o modelo de negócios será avaliado pelas perspectivas do cliente, da concessionária e da montadora.

Os planos variam de acordo com o modelo desejado e terão duração mínima de 24 meses. Dentre as 20 unidades estão disponíveis dois A6 Sedan, dois A7 Sportback, oito SUVs Q8 e oito Audi e-tron SUV, o primeiro veículo 100% elétrico da marca no Brasil. Os valores de assinatura por mês partem de R$ 9.590,00 para o A6, R$ 9.990,00 o e-tron Performance, R$ 10.590,00 para o e-tron Performance Black, R$ 10.990,00 para o A7, R$ 12.590,00 para o Q8 Performance e R$ 13.290,00 para o Q8 Performance Black.

Para Johannes Roscheck, CEO e Presidente da Audi do Brasil, “a indústria da mobilidade passa por uma revolução muito intensa nos últimos anos e o avanço da tecnologia nos permite hoje explorar novos modelos de negócios. A Audi sempre foi pioneira em tudo o que faz e com o serviço de carro por assinatura não poderia ser diferente. Mais do que ser a primeira montadora a oferecer esta modalidade, nosso objetivo é deixar que o cliente decida se quer adquirir ou usufruir os modelos Audi, de acordo com sua realidade”.

O funcionamento do Audi Luxury Signature

As concessionárias Audi Center são responsáveis por apresentar aos potenciais clientes a possibilidade de assinar um plano do Audi Luxury Signature, mostrar as informações dos modelos disponíveis e oferecer um test drive. Com posse de todos os dados e detalhes, o cliente confirma o interesse, escolhe o veículo de sua preferência – ele pode neste momento acrescentar opcionais e/ou blindagem, com respectiva adição de valor no plano de assinatura – e apresenta a documentação necessária para emissão do contrato, que é assinado digitalmente. Para os modelos e-tron será possível adicionar na parcela um carregador adicional, do tipo home charger de 7,4 kw ou 11 kw. Como custos de instalação residencial podem variar, este será o único valor que não poderá ser incluído na parcela.

Com contrato assinado, a Audi fatura o veículo em nome da Fleet Solutions, parceira do projeto responsável pela aquisição do modelo. A unidade zero quilômetro escolhida de acordo com as preferências do interessado chega à concessionária, que faz a entrega técnica para o cliente.

A partir daí o cliente fica responsável por efetuar mensalmente o pagamento da assinatura de acordo com o modelo e opcionais escolhidos. Além disso, ele deve seguir as recomendações de manutenção da marca, como agendar e levar o veículo para fazer as revisões nas concessionárias. O contrato tem um período mínimo de 24 meses e contempla a possibilidade de rodar até 2.000 km por mês (a distância pode ser ultrapassada mediante excedente de quilometragem), seguro, IPVA, licenciamento, assistência 24 horas e revisões.

Ao final do contrato, o cliente terá a possibilidade de adquirir o modelo com condições especiais ou simplesmente devolver na concessionária onde fechou o plano de assinatura.

De acordo com Jörg Pape, Managing Director responsável pelas operações da Audi Financial Services e atividades da Fleet Solutions na América do Sul, “novos modelos de negócio são essenciais no cenário atual. Estreitamos nossa parceria com a Audi para oferecer um produto inédito e completo aos clientes. A missão da Fleet Solutions é facilitar a vida das pessoas, provendo soluções de mobilidade e sustentabilidade. Buscamos continuamente eficiência e inovação na prestação de serviços. Nos orgulhamos de fazer parte deste projeto”.

Após a conclusão do projeto piloto a Audi do Brasil fará a análise de todas as informações do projeto para estabelecer os próximos passos do programa de carro por assinatura.