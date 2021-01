Audi do Brasil estreia loja de peças de reposição e acessórios no Mercado Livre

Home da loja da Audi no Mercado Livre - (Foto: Audi/Divulgação)

A Audi do Brasil lança hoje a sua loja oficial de peças e acessórios genuínos no Mercado Livre, uma das maiores plataformas de e-commerce do País. A ação pioneira e inédita no segmento premium para peças de reposição permitirá uma maior facilidade de acesso a um enorme acervo de produtos para a linha de carros novos e também para veículos mais antigos da marca.

A loja oficial estreia com uma robusta oferta de itens disponíveis para compra dos clientes, como pastilhas e discos de freio, palhetas do limpador do para-brisa, filtros de óleo, filtro de ar-condicionado e filtro de combustível, dentre outros itens procurados nas concessionárias responsáveis pelo acervo e distribuição inicial dos produtos.

Além das peças, a loja virtual contará também com toda a gama de acessórios genuínos da Audi: rack de teto, tapetes de porta-malas, tapetes de borracha, Audi Beam e rodas são alguns dos itens que serão oferecidos na plataforma que contará com o estoque a pronta entrega da rede de concessionárias da marca em todo o Brasil.

“Com esta parceria com o Mercado Livre conseguimos oferecer aos nossos clientes um volume de peças maior, capaz de atender também veículos mais antigos da marca, com alcance, facilidade e capilaridade que o parceiro possui devido ao seu expertise no mercado logístico virtual”, afirma José Sétimo Spini, diretor de pós- vendas da Audi do Brasil.

A parceria com o Mercado Livre ainda dará aos clientes a possibilidade de parcelar a compra de peças sem juros e com frete grátis.

Link para loja virtual: https://loja.mercadolivre.com.br/audi