Audi abre pré-venda do novo Q5 e o inédito Q5 Sportback

Q5 Sportback - (Foto: Divulgação)

Terceiro veículo mais vendido da marca em 2019, o novo Audi Q5 entra em pré-venda no Brasil com atualizações exclusivas na versão SUV e a inédita carroceria Sportback. Com visual renovado, o modelo traz controle de cruzeiro adaptativo, faróis dianteiros LED Matrix, lanternas com três tipos de assinaturas exclusivas, carregador de celular por indução, display com tela sensível ao toque, tecnologia de assistência elétrica de 12v, suspensão Multlink e a icônica tração quattro com tecnologia ultra.

Os novos Q5 e Q5 Sportback já podem ser configurados no site oficial da marca e durante a pré-venda terão condições especiais: em fevereiro o Q5 será comercializado de R$ 309.990,00 por R$ 279.990,00, enquanto o Q5 Sportback sairá de R$ R$ 365.990,00 por R$ 335.990,00 – os valores especiais são para a modalidade venda direta. Ambos estarão disponíveis nas versões S line e S line Black, sendo que para o Q5 há ainda a versão Prestige.

Audi Q5

“O Audi Q5 foi um dos grandes protagonistas da Audi nos últimos anos por conta da sua usabilidade diária e caráter esportivo. Sua renovação era bastante aguardada no mercado e ficamos muito felizes em trazer não somente o novo Audi Q5 como também a inédita carroceria Sportback com seu design marcante. Acreditamos que este modelo seguirá sua trajetória de sucesso no País”, avalia Daniel Rojas, Diretor de Vendas da Audi do Brasil.

Design renovado e carroceria inédita

A forte identidade Q caracteriza o exterior do Audi Q5 com sua expressão de potência, robustez e segurança. Com a renovação do veículo, os designers da Audi enfatizaram ainda mais a relação entre os SUVs da marca. A nova grade Singleframe octogonal agora está mais larga e as entradas de ar laterais aumentaram de altura, ganhando formatos trapezoidais.

Já o inédito Audi Q5 Sportback, além da grade Singlaframe octogonal e faróis LED Matrix de série, possui um design especial, que oferece uma aparência dinâmica e poderosa com muita elegância e esportividade. Uma linha lateral contínua e elegante enfatiza as rodas e valoriza a tração quattro, enquanto o desenho das portas demonstra estabilidade e robustez alinhado com uma inclinação para baixo, de modo que a terceira janela lateral se estreita acentuadamente para trás.

No interior, a tela central conta com o novo display MMI, agora sensível ao toque, que funciona como o ponto focal do painel de instrumentos e está ligeiramente inclinado em direção ao motorista. As informações são projetadas na tela de alta resolução com 10,1 polegadas. Os gráficos são minimalistas e a estrutura do menu é intuitiva e planejada para toda a linha de veículos da marca, presente agora em toda a gama de veículos SUV da Audi. Com o novo MMI, o controle giratório no console do túnel central dá lugar a um espaço de armazenamento de objetos próximo à manopla do câmbio. O modelo conta ainda com carregador de smartphone por indução para os aparelhos compatíveis com a tecnologia.

O modelo ainda conta com o Audi Virtual Cockpit Plus de 12,3 polegadas, com três modos de apresentações diferentes, posicionado logo atrás do volante multifuncional. As rodas são de liga-leve de 19” e 20” dependendo da versão.

Faróis LED Matrix e lanternas com novas tecnologias e assinaturas

Os novos conjuntos óticos merecem um capítulo próprio: a tecnologia de iluminação OLED de última geração está disponível como opcional tanto para o SUV quanto para o Sportback. OLEDs são diodos orgânicos emissores de luz extremamente eficientes que geram uma iluminação detalhada. Diferentemente dos LEDs convencionais, eles consistem em um material orgânico e pastoso, no qual ao se aplicar uma tensão suas moléculas emitem fótons. Através desse processo a superfície é então iluminada. Cada lanterna traseira é composta por 3 elementos luminosos, que são bem finos. Os OLEDs são divididos em diversos segmentos comutáveis e únicos, e com um arranjo tridimensional possibilita diversos desenhos de luzes.

Três diferentes assinaturas de luzes traseiras estão disponíveis no Audi Q5 e Q5 Sportback. Ao mudar o modo de seleção do Audi drive select para “Dynamic”, as luzes mudam para uma assinatura esportiva. O cluster de luz traseira OLED também é equipado com detecção de proximidade: se uma pessoa se aproxima do veículo pela parte traseira, a menos de dois metros, todos os segmentos OLED acendem. Quando o carro começa a se mover, ele retorna para a assinatura de luz original.

Controle de cruzeiro adaptativo com aviso de saída de faixa

Outra tecnologia presente no Audi Q5 e Q5 Sportback é o sistema de controle de cruzeiro adaptativo com aviso de saída de faixa que garante grande conforto principalmente quando o Audi Q5 é conduzido em viagens de longas distâncias. O controle de cruzeiro adaptativo auxilia o motorista a manter a velocidade ou a distância do veículo a sua frente. Quando um veículo posicionado na frente é reconhecido, a tecnologia pode tanto acelerar como frear o veículo, dentro do limite do sistema.

Já o aviso de saída de faixa auxilia o motorista a evitar uma troca de forma não intencional. Se o sistema estiver ativo e preparado, as faixas de rolagem forem reconhecidas pelo sistema e o motorista não tiver acionado a luz de indicação de direção, então o aviso de saída de faixa auxiliará o condutor a voltar para a faixa de rolagem, acionando o volante na direção contrária. Também é possível ativar uma vibração do volante, caso o motorista deseje. Essa funcionalidade está disponível a partir de cerca de 60 km/h.

Motor 2.0 TFSI e tração quattro com tecnologia ultra

O premiado motor 2.0 TFSI equipa as versões dos novos Q5 e Q5 Sportback. Os modelos são ajustados para entregar 249 cv de potência e torque de 370 Nm. A transmissão de ambos é a S tronic de dupla-embreagem e sete velocidades que oferece rápida troca de marchas. Os modelos possuem velocidade máxima de 237 km/h e aceleram de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos.

Os novos Audi Q5 e Q5 Sportback contam ainda com o eficiente sistema de assistência elétrica, composto por uma bateria de íons de lítio e um alternador de correia (BAS) em um sistema elétrico primário de 12 volts.

A tração quattro com tecnologia ultra, de série em todas as versões, direciona o torque exclusivamente para as rodas dianteiras em condições normais de direção. No momento em que a tração nas quatro rodas é necessária, duas embreagens ativam instantaneamente o eixo traseiro.

Direção, transmissão e gestão do motor estão igualmente integradas no Audi drive select, com possibilidade de seis modos de direção: auto, efficiency, comfort, dynamic, offroad e individual.

Opcionais, configurador e pré-venda das versões

Os novos Audi Q5 e Audi Q5 Sportback ainda contam com opcionais exclusivos. Para as versões S line e S line Black, é possível incluir head-up display, estribo e rodas de liga-leve 20”. Para a versão S line Black ainda é possível adicionar lanternas traseiras com tecnologia OLED, pacote exterior carbono e sistema de som Bang & Olufsen. Os modelos já estão em pré-venda e podem ser configurados pelo site oficial da marca.