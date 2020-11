Audi A4 já está nas concessionárias com novo design e recheado de tecnologias

Audi A4 - (Foto: Divulgação)

O modelo mais vendido da Audi no mundo chega ao Brasil renovado. O novo Audi A4 Sedan ganhou pacote recheado de tecnologias, com destaque para o Audi Phone Box Light, que carrega o celular por indução, park assist e controle de cruzeiro adaptativo. O veículo será comercializado em três versões – Prestige, Prestige Plus e Performance Black – com preços a partir R$ 229.990,00.

“O Audi A4 é um carro mundialmente respeitado por sua elegância e versatilidade, capaz de atender diferentes públicos mantendo a esportividade que é característica da marca. Não à toa ele é o veículo mais vendido na marca no planeta. O novo A4 Sedan chega agora ao Brasil com visual renovado e novas tecnologias para manter sua trajetória de sucesso no País”, avalia Daniel Rojas, Diretor de Vendas da Audi do Brasil.

Em 26 anos de história, já foram comercializadas mais de 7,5 milhões de unidades do A4 no mundo todo desde sua origem em 1994.

Motor poderoso: o 2.0 TFSI

O motor 2.0 TFSI, eleito o melhor no prêmio “International Engine of the Year” em 2019, equipa o A4 Sedan. Entrega 190 cv de potência e torque de 320 Nm entre 1.450 e 4.200 rpm. Isto leva a um ótimo desempenho: aceleração de 0 a 100 km/h feita em 7,3 segundos e velocidade máxima de 240 km/h. Na versão de topo, Performance Black, são 249 cv de potência e torque de 370 Nm entre 1.600 e 4.500 rpm com aceleração de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos e velocidade máxima de 250 km/h – ela também vem com a tração quattro.

A transmissão de ambos é a S tronic de sete velocidades, com dupla embreagem e trocas de marchas quase instantâneas. Para maior economia de combustível, o câmbio oferece uma função roda-livre e ainda é possível escolher cinco modos de direção no Audi drive select: automatic, efficiency, comfort, dynamic e individual.

Novo visual: design exterior e interior

O novo Audi A4 chega ainda mais dinâmico e sofisticado, graças aos destaques do design esportivo, nova grade Singleframe – agora mais ampla e plana – e novo conjunto ótico. As linhas horizontais enfatizam a largura na frente e traseira do sedan médio. A vista lateral tem como destaque os contornos sobressalentes acima das rodas e pela linha inferior marcando o entre-eixos. Eles formam linhas fortes e tornam as características da tração quattro ainda mais visíveis externamente.

Já os faróis de LED agora são itens de série no Audi A4 – na versão topo há ainda a tecnologia Matrix LED com farol alto totalmente automático como opcional. O novo desenho apresentado no conjunto ótico do sedan mantém as características dos modelos de topo, com pequenos pontos de LED formando a assinatura presente tanto nos faróis quanto nas lanternas.

No interior, o centro do painel de instrumentos conta com o Audi MMI Plus, levemente inclinado em direção ao motorista. A tela sensível ao toque apresenta a mesma linguagem vista nos modelos A6 e A7, com o MMI Touch no centro de controle do novo sistema operacional. A experiência é semelhante ao uso de um smartphone e as informações são projetadas na tela de alta resolução com 10,1 polegadas ao lado.

Versões, preços e equipamentos

O Audi A4 chega às concessionárias em três versões: Prestige, Prestige Plus e Performance Black. Desde a primeira o modelo vem com uma lista recheada de equipamentos. Uma das novidades do modelo é o Audi Phone Box Light, tecnologia permite o carregamento de smartphones por indução, que complementa a interação do Audi smartphone interface – o sistema integra celulares com o sistema operacional iOS e Android.

A versão Prestige também traz como itens de série a tecnologia keyless go, entradas USB para os passageiros do banco traseiro, volante em couro multifuncional com shifts paddles, rodas de liga-leve de 18”, câmera de ré, sistema de monitoramento da pressão de pneus. Como opcional desta versão existe apenas o teto solar elétrico.

Traseira do Audi A4

A versão intermediária, Prestige Plus, agrega ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros esportivos e eletricamente ajustáveis, controle de cruzeiro adaptativo, pacote de luzes internas, teto solar elétrico, kit exterior S line, aviso de saída de faixa, faróis Full LED (lanterna traseira com indicador dinâmico nas setas, rádio MMI plus com sistema de navegação e o Virtual Cockpit Plus, com tela de 12,3 polegadas e resolução full HD localizada atrás do volante multifuncional com opção de três visualizações. O único opcional disponível nesta versão é o head-up display, que projeta informações importantes no campo de visão direto do motorista.

Já a versão topo, Performance Black, além de motor mais potente e tração quattro, agrega ainda acabamento interno em Black Piano, bancos em combinação couro e Alcântara com memória de ajuste, volante esportivo em couro com base aplanada e função park assist com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Os opcionais são: head-up display, sistema de som Bang & Olufsen 3D, Pacote Assistance City (com Audi pre sense traseiro e assistente de mudança de faixa) e faróis Full LED Matrix HD.

Ao todo são doze cores disponíveis: Branco Íbis, que não possui custo adicional, e sete opções metálicas ou sólidas especiais com custos, Azul Navarra, Azul Turbo, Branco Geleira, Cinza Daytona, Cinza Quantum, Cinza Manhattan, Cinza Terra, Prata Florete, Preto Bilhante, Preto Mito e Vermelho Tango.

O Audi A4 Sedan está disponível nas concessionárias a partir de R$ 229.990,00 na versão de entrada, R$ 259.990,00 na versão intermediária e R$ 304.990,00 na versão de topo.