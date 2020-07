Após caso positivo de covid-19 em funcionário, Detran de Iguatemi suspende atendimento

O Detran tem seguido todas as recomendações protocolares das autoridades de saúde. - ( Foto: Divulgação/ Detran )

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) voltou a fechar uma de suas agências no interior hoje (31), após um dos servidores testar positivo para o coronavírus. Iguatemi é a terceira agência a ter as atividades suspensas nesta semana por contaminação de servidores pela doença.

A medida visa evitar a disseminação do novo coronavírus. Com isso, o atendimento ficará suspenso pelos próximos sete dias. Segundo informações do diretor-adjunto, Valter Bortoletto, a orientação para os que precisarem de atendimento nos próximos dias é procurar a agência mais próxima. “Nesse caso sugerimos a agência de Eldorado, cidade distante 30 quilômetros de Iguatemi. Mas não podemos deixar de lembrar que boa parte dos serviços hoje pode ser efetuada por meios digitais”, lembrou Bortoletto.

No início da semana o Departamento suspendeu o atendimento nas agências de Anastácio e Fátima do Sul.

O Detran tem seguido todas as recomendações protocolares das autoridades de saúde. Caso algum servidor ou funcionário terceirizado seja infectado, o mesmo deverá permanecer afastado por 14 dias e terá o acompanhamento conforme orientado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

VIRTUAL - No início do mês, o Detran-MS lançou o Portal de Serviços – Meu Detran, que tem facilitado muito a vida dos clientes com serviços diversos como renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e emissão de documento do veículo. Acesse o site e confira todos os serviços disponíveis.