Aplicativo do Detran-MS recebe atualização e agora oferece diversos serviços pelo celular

O que antes era possível emitir apenas os débitos e multas dos veículos - ( Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) tem avançado na tecnologia e inovou mais uma vez, integrando todos os serviços disponíveis no portal Meu Detran para o seu aplicativo Detran Mobile. O lançamento oficial aconteceu durante a última live da SNT (Semana Nacional de Trânsito) e agora, serviços como emissão de guias, impressão do licenciamento anual, comunicação de venda, renovação e segunda via da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), estão disponíveis no aplicativo para os clientes acessarem da palma de sua mão.

O que antes era possível emitir apenas os débitos e multas dos veículos, verificar a pontuação da habilitação e ter acesso aos postos de atendimento, agora é possível ter acesso a mais de 50 serviços. O layout do aplicativo está mais clean, moderno e organizado, separando os serviços em setores, como agendamento, veículo, habilitação, infração e educação. Além disso é possível acessar a plataforma Fale Conosco para dúvidas, sugestões e outras informações.

Com a atualização do Detran Mobile, a expectativa é que o atendimento presencial nas unidades tenha um fluxo cada vez menor. O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, acredita que com o lançamento das novas ferramentas digitais, aliadas a soluções modernas de gestão que estão sendo aplicadas na autarquia, haverá grande redução da procura pelos balcões do Detran. “O Estado tem se empenhado para desburocratizar e facilitar ao máximo o atendimento e após os novos lançamentos, atingimos dois públicos gigantescos: Aqueles que só acessam os serviços por meio do computador e aqueles que não fazem nada se não for pelo celular. Isso dará aos serviços digitais ainda dinamismo e praticidade”, comenta.

No processo de modernização digital da autarquia, a Diretoria de Tecnologia da Informação (Dirti) está atuando em uma única frente: a desburocratização dos serviços presenciais adaptados aos meios digitais. “A pedido da nova diretoria, estamos buscando incansavelmente trazer cada vez mais a digitalização dos serviços online, a fim de facilitar a procura do cliente, principalmente no período de pandemia”, finaliza o diretor de Tecnologia da Informação do Detran, Robson Alencar.

Tanto para os usuários antigos, quanto para os novos, não será necessário a atualização do aplicativo para o acesso das novas funcionalidades. A migração dos serviços estará disponível assim que for aberto ou baixado aplicativo.

O aplicativo Detran Mobile é gratuito e está disponível no app store e google play. Além dos serviços digitais, o aplicativo traz o agendamento do atendimento presencial, telefones úteis e outras facilidades. Até o momento mais de 100 mil usuários baixaram o aplicativo no Estado.